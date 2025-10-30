Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/10 Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Nghệ An trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Để nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh bắt tay hành động ngay các công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 30/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự. Ảnh: TL

* Cũng trong chiều 30/10, Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để bàn và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Cuối tháng 10, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi để thu hút dòng tiền gửi. Việc tăng lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn đang tăng, đặc biệt, trong bối cảnh chu kỳ giải ngân tín dụng mùa cao điểm cuối năm.

Giao dịch tại BIDV Nghệ An. Ảnh: TH

* Nam sinh duy nhất giành 2 giải Nhất học sinh giỏi lớp 12 của Nghệ An.

Lê Minh Hiếu - lớp 12A1 - Trường THPT Quỳnh Lưu 1, là nam sinh duy nhất đạt 2 giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2025 - 2026. Trước Hiếu, anh trai học tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1 cũng từng đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 và nay là sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Mỹ Hà

* Tôi đang có ý định mua một thửa đất mà chưa được cấp sổ đỏ. Nhưng tôi lại nghe có thông tin nếu mua đất chưa có sổ đỏ thì sẽ bị xử phạt và không bao giờ được cấp sổ đỏ. Xin hỏi thông tin này có đúng không?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Văn H. (phường Quỳnh Mai, Nghệ An).