Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/8 Bộ Giáo dục và Đào tạo gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đến 17h00 ngày 2/9/2025; Ảnh hưởng bão số 6, hàng loạt tuyến đường ở Nghệ An bị cấm lưu thông do ngập và sạt lở... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh, sáng 31/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Di tích nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: TTXVN

* Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 đang thổi bùng lên ngọn lửa tự hào trong từng phân xưởng, từng ca làm việc của công nhân Nghệ An. Giữa tiếng máy móc rộn ràng, những chiếc áo đỏ sao vàng rực rỡ, lá cờ Tổ quốc tung bay trong nhà xưởng, tạo nên khung cảnh vừa thiêng liêng vừa sôi động.

Công nhân Công ty CP Tập đoàn An Hưng (xã Công Thành) khoác trên mình chiếc áo thun in hình cờ đỏ sao vàng, vừa giản dị, vừa thiêng liêng, như một cách thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: CSCC

* Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, cũng là thời điểm các đơn vị bán lẻ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Nghệ An tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm.

Cơ hội mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi. Ảnh: T.P

* Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, nhiều khu vực ở miền Tây Nghệ An mưa lớn, đặc biệt, một số tuyến đường, nhà dân bị ngập, sạt lở. Nhiều tuyến đường cấm lưu thông do ngập và sạt lở, hư hỏng nặng, buộc các địa phương phải dựng rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã xảy ra mưa to đến rất to, nước từ đầu nguồn đang đổ về mạnh, gây ngập tại các cầu tràn trên địa bàn xã Hùng Chân (thuộc huyện Quỳ Châu cũ) như cầu bản Lìm, cầu bản Chiềng… Chính quyền địa phương đã tạm cấm đường. Ảnh: P.V

* Bão số 5 vừa tan, bà con chưa kịp khôi phục vùng rau thì bão số 6 lại đến. Nhiều vùng sản xuất rau màu trọng điểm của Nghệ An tiếp tục ngập úng, dập nát, hư hại nặng nề. Hậu quả là tại các chợ dân sinh, rau xanh trở nên khan hiếm, giá cả leo thang so với trước bão.

Từ sau bão số 5 đến nay, các mặt hàng rau ngày càng khan hiếm và tăng giá cao, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Ảnh: Xuân Hoàng

* Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026là buổi lễ đặc biệt khi được nối điểm cầu trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia; dự kiến kết nối với tất cả các trường học trên cả nước.

Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 tập dượt cho lễ khai giảng, chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

* Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về việc gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17h00 ngày 2/9/2025 để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Các giám thị rà soát thông tin của thí sinh và phát giấy dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

* Công an Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thời gian cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường: Từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.