Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/1

* Sáng 6/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận Tổ. Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng các Đoàn ĐBQH: Tây Ninh và Phú Yên.

Liên quan đến định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển các hành lang kinh tế, dự thảo quy hoạch có xây dựng các hành lang kinh tế làm định hướng để từng bước hình thành các hành lang kinh tế Đông - Tây. Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung thêm quy hoạch hành lang kinh tế từ cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp giáp với Lào đến Cửa Lò (Nghệ An) trong quy hoạch hành lang kinh tế Đông - Tây.

* Sáng 6/1, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn, giữ chức Giám đốc Sở Y tế, kể từ ngày 9/1/2023; điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc; giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 9/1/2023.

* Còn tại Đài PT-TH Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Nguyễn Trung Thảo - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

* Nhằm tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ thu hút đầu tư năm 2023, chiều 06/1, tại thành phố Vinh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tính đến 31/12/2022, Khu kinh tế Đông Nam đã có 138 doanh nghiệp đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 30.128 lao động, thu nhập bình quân 7,29 triệu đồng/người/tháng, doanh thu ước đạt 58.514 tỷ đồng; xuất khẩu ước đạt 920 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 896 triệu USD; nạp ngân sách 1.897 tỷ đồng...

* Sáng 6/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã nêu câu hỏi, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trả lời các ý kiến xung quanh công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; Kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Quan điểm của tỉnh trong việc xử lý sai phạm tại Dự án nuôi cá rô phi Isreal công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Các nhà báo cũng đặt câu hỏi đối với nhiều vấn đề khác diễn ra trên địa bàn Nghệ An thời gian qua.

* Chiều 6/1, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội Công đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị đầu tiên được Công đoàn Viên chức Nghệ An lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm.