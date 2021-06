Nghệ An xây dựng kế hoạch đón lao động từ KCN các tỉnh trở về do dịch

Mấy năm gần đây là động Nghệ An làm trong Nam có xu hướng dịch chuyển về các tỉnh phía Bắc cho gần nhà hơn. Nếu tỉnh có nhiều KCN thì lao động Nghệ An, nhất là lao động phổ thông sẽ trở về. Trở ngại lớn nhất đối với lao động khi trở về là mức thu nhập trên địa bàn còn khá thấp so với các tỉnh từ 1-1,5 triệu đồng/tháng (bình quân thu nhập lao động Nghệ An năm 2020 là 5,8 đến 6,0 triệu/tháng). Tại các tỉnh, ngoài tiền lương, lao động làm việc ngoại tỉnh thường được doanh nghiệp hỗ trợ, ưu đãi khi thuê nhà ở tập thể công nhân, xe bus đưa đón…