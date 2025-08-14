Người dân Bích Hào thu nhập khá từ việc khoanh vùng bảo vệ cây sim tự nhiên

Kinh tếNgười dân Bích Hào thu nhập khá từ việc khoanh vùng bảo vệ cây sim tự nhiên Huy Thư • 14/08/2025 17:32Những ngày này, bà con xã Bích Hào đang bước vào mùa hái sim. Mỗi vụ sim, những hộ khoanh vùng, bảo vệ cây sim tự nhiên cũng cho thu nhập vài chục triệu đồng.Những năm qua, nhiều diện tích đồi núi thấp ở xã Bích Hào đang được người dân khoanh vùng, chăm sóc cây sim, thu hái quả. Một số diện tích sau thời gian dài trồng keo đã được chuyển sang khoanh vùng, chăm sóc cây sim. Ảnh: Huy ThưTheo bà con địa phương, năm nay thời tiết thuận lợi, mưa nhiều, sim khá sai quả, nhưng quả không to như các năm trước. Từ cuối tháng 7, người dân địa phương đã bắt đầu bước vào mùa thu hái sim. Ảnh: Huy ThưNgày trước, quả sim chỉ là một loài quả dại. Những năm gần đây, hoa quả tự nhiên lên ngôi, tác dụng của quả sim được nhiều người biết đến, sim có giá trên thị trường, nhiều hộ dân vùng núi đã khoanh vùng bảo vệ cây sim, từ đó diện tích cây sim được duy trì và mở rộng. Ảnh: Huy ThưDịp này, thời tiết nắng nóng, sim chín nhiều, nhanh, do vậy để đảm bảo không bị hư hỏng, bà con đã tranh thủ thời gian, thu hái liên tục. Hái sim vào những ngày nắng to, người dân thường lên rừng sớm, bắt tay vào công việc khi mặt trời chưa mọc. Ảnh: Huy ThưTheo bà con địa phương, những ngày trời nắng, căn cứ vào số lượng sim chín trên cây, mà người dân sẽ tổ chức hái ngày một hoặc 2 ngày mới hái 1 lần. Ảnh: Huy ThưTrời càng nắng to, sim chín càng ngọt. Ông Phan Thái Sơn xóm Kim Sơn, xã Bích Hào chia sẻ: Gia đình ông khoanh vùng, bảo vệ khoảng 2 ha sim, trung bình mỗi năm bán sim quả cho thu nhập gần 50 triệu đồng. So với các cây trồng khác, sim cho thu nhập khá, thu hoạch kéo dài. Ảnh: Huy ThưÔng Phan Thái Xuân, chủ hộ khoanh vùng, bảo vệ nhiều diện tích cây sim rừng ở xóm Kim Sơn, xã Bích Hào cho biết: Gia đình ông có vài ha cây sim rừng từ hơn 10 năm nay. Mỗi vụ sim, ngoài vợ chồng ông, còn phải thuê nhiều nhân công thu hái mới kịp. Năm nay sim được mùa, dự kiến sản lượng sim quả đạt 1,5 -1,7 tấn. Theo ông Xuân, khoanh vùng, bảo vệ cây sim không tốn kém chi phí đầu tư, cho thu nhập ổn định, đất đai không bị đào xới, hạn chế bị sạt lở vào mùa mưa lũ. Ảnh: Huy ThưDịp này, những người hái sim thuê thường được chủ đồi sim trả tiền công theo sản phẩm. Sim quả hái mang về tận nhà, 1kg được trả 10 nghìn đồng. Giữa mùa sim, mỗi buổi lao động tích cực, một người có thể hái được 15 - 18 kg sim quả. Ảnh: Huy ThưSim quả sau khi thu hái được các cơ sở thu mua tại chỗ với giá 28. 000 đồng đồng - 30 000 đồng/kg. Sim hái được bao nhiêu nhập hết bấy nhiêu. Mùa sim chín đang đem lại thu nhập cho nhiều người dân miền núi. Ảnh: Huy ThưNgười dân xã Bích Hào hái sim giữa ngày nắng nóng. Video: Huy Thư