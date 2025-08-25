Kinh tế Người dân ven biển xã Quỳnh Phú tấp hàng chục bao cát để che chắn nhà cửa trước gió bão và sóng biển dâng Trước sức gió mạnh của bão số 5, người dân sống dọc tuyến đê biển thuộc xã Quỳnh Phú đã chằng chéo nhà cửa bằng bao cát để hạn chế triều cường.

Ngày 25/8 tại khu vực xã cũ Quỳnh Long - nay thuộc xã Quỳnh Phú cho thấy, hầu hết các hộ dân sống ven biển đều sử dụng bao cát để chèn kín trước cổng và cửa nhà, tạo thành hàng lũy chắn sóng.

Người dân sinh sống dọc đê biển xã Quỳnh Phú chèn bao cát trước nhà để giảm thiểu sóng biển. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Tú, một người dân tại đây cho biết: “Gia đình tôi có 5 người, trong đó có người già và trẻ nhỏ đã được di dời đến Trường Mầm non Quỳnh Long để đảm bảo an toàn. Hai người lớn ở lại phối hợp cùng lực lượng dân quân, công an đóng bao cát để chèn nhà, ngăn nước biển tràn vào. Vị trí nhà chỉ cách mặt biển chừng 30 mét, nên mỗi khi bão lớn, triều cường thường tràn qua đê rất nguy hiểm”.

Đại diện UBND xã Quỳnh Phú thông tin, toàn xã có hơn 12 km đê biển với trên 300 hộ dân sinh sống dọc tuyến. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, trước khi bão vào, các lực lượng chức năng của xã gồm dân quân tự vệ, công an, quân sự cùng các đoàn thể đã tổ chức hỗ trợ người dân đóng bao cát, chèn chắn nhà cửa, tỉa bớt cây cối xung quanh.

Người dân tỉa cây cối và tập kết ven sườn đê giảm thiểu sóng biển. Ảnh: Văn Trường

Hầu hết các hộ dân đều chèn bao cát trước cổng để chống sóng biển. Ảnh: Văn Trường

Hiện tại, các lực lượng chức năng chính quyền xã Quỳnh Phú vẫn đang tiếp tục túc trực tại cơ sở, phối hợp cùng người dân chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.