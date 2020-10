Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ tập trung cắt giảm, phòng chống lũ cho hạ du

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa lớn kéo dài từ ngày 29/10 cho đến nay đã làm nhiều địa phương ở Nghệ An ngập sâu. Ở nhiều địa phương như Tương Dương, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, thành phố Vinh, Quỳ Hợp… đã khiến nhiều tuyến đường và cầu tràn, nhà dân ngập sâu và bị cô lập.

Ở một số khu vực thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, nước ngập tới trên 3m và phải di dời rất nhiều hộ dân tới nơi an toàn; tại thành phố Vinh nước đã ngập cục bộ đa số tuyến đường.



Tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài nên một số nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên lưu vực sông Cả đồng loạt xả điều tiết. Nhưng với Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, đã hạn chế việc phát điện để giảm lượng nước xuống hạ du, góp phần giảm lũ, và hồ Bản Vẽ đã cắt được hơn 29 triệu m3 nước cho hạ du. Hiện tại mực nước hồ là 197,3m, tương ứng với dung tích phòng chống, cắt giảm lũ cho hạ du gần 120 triệu m3 nước. Hiện tại lượng nước về hồ là 240m3/s.

Thông tin lượng nước về hồ và mực nước hồ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ được đăng tải công khai trên trang điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: CTV

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 29 đến ngày 31/10 ở khu vực Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 – 400mm/đợt. Riêng phía Nam Nghệ An trên 500mm.