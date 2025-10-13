Xã hội Nhiều cơ hội việc làm cho lao động Nghệ An Sáng 13/10, tại phường Thái Hòa, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động đang tìm việc và những lao động đã hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài trở về.

Tham dự chương trình có ông Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ); ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cùng đại diện 10 doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và hàng trăm lao động, học sinh, sinh viên.

Đại biểu tham gia Ngày hội việc làm tại Thái Hòa. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu khai mạc, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An nhấn mạnh: Những năm gần đây, Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng lớn người lao động tham gia chương trình EPS (Hàn Quốc) và IM Japan (Nhật Bản). Đây là lực lượng lao động được đào tạo bài bản, rèn luyện kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp, là nguồn nhân lực chất lượng cao cần được thu hút, tạo điều kiện phát huy tại quê hương.

Nhiều học sinh, sinh viên đến tìm hiểu cơ hội việc làm. Ảnh: Thanh Nga

Hội chợ việc làm lần này không chỉ là cầu nối giúp người lao động trở về nước tìm được việc làm phù hợp, mà còn là dịp để các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận, tuyển dụng những lao động có tay nghề, tác phong kỷ luật và kinh nghiệm quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng lao động giữa các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Ảnh: Thanh Nga

Tại ngày hội, 13 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và đơn vị tuyển dụng đã mang đến hàng trăm vị trí việc làm trong các lĩnh vực công nghiệp, điện tử, chế biến gỗ, may mặc và dịch vụ – với mức thu nhập ổn định, phù hợp với trình độ của người lao động. Bên cạnh khu vực tuyển dụng, Ban tổ chức còn bố trí các gian tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề, khởi nghiệp, vay vốn ưu đãi... giúp người lao động nắm bắt thêm thông tin, định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm. Ảnh: Thanh Nga

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội chợ việc làm. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại hội chợ việc làm, ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An nhấn mạnh: “Lực lượng lao động EPS và IM Japan là nguồn nhân lực chiến lược – có kinh nghiệm, kỹ năng, kỷ luật và khả năng ngoại ngữ tốt. Các doanh nghiệp cần có chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng này. Đồng thời, chính quyền các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Tây Nghệ An, cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cập nhật danh sách lao động trở về nước, đảm bảo kết nối cung – cầu hiệu quả”.

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội chợ việc làm. Ảnh: Thanh Nga

Cũng tại sự kiện, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ đánh giá cao mô hình tổ chức của Nghệ An, đồng thời khẳng định hội chợ việc làm không chỉ là hoạt động thường niên, mà là mô hình kết nối nhân lực hai chiều – đi chính thống, về có việc làm. Đây là minh chứng cho tinh thần nhất quán của Đảng và Nhà nước: Lao động là trung tâm của phát triển, việc làm bền vững là nền tảng của an sinh xã hội. Việc tổ chức những hội chợ như thế này là hướng đi hiệu quả trong việc hỗ trợ người lao động phát huy năng lực tay nghề khi trở về nước, đồng thời giúp doanh nghiệp trong nước có thêm nguồn lao động tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới.