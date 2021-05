Nữ ca sĩ nhận là người vợ chưa được công khai của danh hài Hoài Linh

Ca sĩ Hà My gây bất ngờ khi mới đây đã xưng là "người vợ chưa được công khai của Hoài Linh".

Nhận là vợ chưa được công khai, lên tiếng thay Hoài Linh giữa bão scandal Thời gian gần đây, danh hài Hoài Linh vướng phải lùm xùm khi liên tục bị bà Phương Hằng réo tên. Tuy nhiên, nam danh hài vẫn hoàn toàn im lặng trước những lời thách thức, chỉ trích của bà. Mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng một thời Hà My bất ngờ nhận là vợ chưa được công khai của Hoài Linh và lên tiếng thay nam danh hài.

Hà My viết: "Anh người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận. Em quyết định nói ra những điều anh tâm sự trực tiếp với em trong những ngày qua, anh phải đau buồn gánh chịu âm thầm khi mỗi ngày bị mọi người nói nặng. Thà em một lần mạnh dạn lên tiếng vì câu nói của anh: "Anh không lên tiếng không phải vì anh sai, sẽ có ngày anh cũng gặp chị Phương Hằng để giãi bày". Nữ ca sĩ quyết định sẽ livestream để nói ra tất cả những điều mình muốn nhắn gửi tới nam danh hài. Cô cho hay: "Dù anh có còn xem em là vợ nữa hay không như anh đã từng kêu trong suốt thời gian âm thầm không công khai chuyện tình cảm, hoặc em có bị đánh sập facebook đi nữa, em vẫn tôn trọng và ủng hộ việc làm của chị Hằng. Anh muốn biết em sẽ nói gì thì trưa mai anh hãy vào nghe em nói anh nhé, người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh".

Nữ ca sĩ Hà My lên tiếng, nhận là "vợ chưa được công khai của Hoài Linh".

Song đến thời điểm này, nữ ca sĩ vẫn chưa có động thái tiếp theo. Cô nói lý do: "Bây giờ có người chơi trò bẩn nha quý vị, nếu My không phát được trực tiếp thì My sẽ quay clip đăng lên sau, mong mọi người thông cảm. Vì My vô trực tiếp bên facebook báo rằng có người đã truy cập và lạm dụng bài đăng. Quý vị cứ yên tâm, rồi cái gì thật vẫn là thật, My sẽ quay clip và nhờ người đăng tin".

Hà My là người yêu cũ của Hoài Linh nhưng giờ cô mới tiết lộ vẫn hay gọi nam danh hài là chồng.

Xung quanh chia sẻ của Hà My, cư dân mạng có rất nhiều tranh cãi. Không ít người khuyên nữ ca sĩ suy nghĩ kỹ và không nên lên tiếng ở thời điểm nhạy cảm này, hay chuyện của Hoài Linh nên để nam danh hài giải quyết. Cũng có những người cho rằng nữ ca sĩ tạo scandal khi bỗng nhiên nhận là "vợ chưa công khai của Hoài Linh".

Từng là ca sĩ nổi tiếng một thời, 39 tuổi đã làm bà ngoại, bất ngờ trở lại khi đi thi show truyền hình

Nữ ca sĩ sinh năm 1978 Hà My từng là một giọng ca rất nổi tiếng, với rất nhiều show diễn trong và ngoài nước. Điều này cũng dễ hiểu bởi Hà My được thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Cần Thơ. Từ năm 8 tuổi, Hà My đã theo đoàn hát cải lương và từ năm 15 tuổi, cô rẽ sang con đường ca hát với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.

Hà My là giọng ca nổi tiếng từ rất sớm.

Lúc đó, Hà My và Ngọc Sơn là 2 ca sĩ phát hành băng nhạc song ca trữ tình đầu tiên, tạo tiền đề để các chương trình video ca nhạc trữ tình gia nhập thị trường, cạnh tranh với băng đĩa hải ngoại. Cô cũng là nữ ca sĩ duy nhất mà Ngọc Sơn song ca, kể từ sau Hà My đến mãi sau này, nam danh ca không hát cùng nữ ca sĩ nào khác.

Năm 2017 sau nhiều năm vắng bóng, Hà My bất ngờ xuất hiện trở lại khi đi thi chương trình Tình bolero hoan ca và được biết là cháu gái gọi danh ca Thái Châu bằng cậu. Khi ấy, danh ca Thái Châu đã khiến tất cả mọi người bất ngờ khi anh muốn mượn ban tổ chức một cây roi để đánh Hà My, bởi muốn nghiêm khắc “chỉnh” cháu gái mình phải gọi 2 nữ danh ca trên ghế giám khảo là cô chứ không được gọi bằng chị.

Ngọc Sơn và Hà My từng là đôi song ca ăn ý những năm 90.

Từng có tài sắc và danh tiếng là vậy nhưng vì những sai lầm và bồng bột của tuổi trẻ đã khiến Hà My đánh mất sự nghiệp... Lúc tham gia cuộc thi đó, Hà My 39 tuổi nhưng cô khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi đã là bà ngoại. Nam danh ca Thái Châu than thở: “Phải chi Hà My không có tài, đằng này Hà My có tất cả...”

Cuộc sống của nữ ca sĩ Hà My cũng khá vất vả. Sau thất bại trong chuyện tình duyên, Hà My sống cùng với mẹ ruột (nghệ sĩ cải lương Kim Hà), con gái và đứa cháu ngoại. Lúc đi thi show truyền hình đó, cô vẫn sống trong một căn nhà nhỏ, loang lổ và dột nứt tại Nhà Bè. Kinh tế gia đình phụ thuộc chính vào cô.

Vì sai lầm tuổi trẻ, Hà My tụt dốc sự nghiệp.

Cô trở thành bà ngoại khi chưa đầy 40 tuổi.

Nữ ca sĩ cũng ân hận vì quá khứ từng sử dụng thuốc lắc và ăn chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè nhưng cô khẳng định mình chưa bao giờ tiêm chích ma túy như những lời đồn đại. Lúc đó, Hà My chỉ ước được tham gia nhiều chương trình ca hát để có thu nhập chăm lo cho mẹ và cháu. Tại Tình bolero hoan ca, Hà My dừng chân ở Top 4. Sau cuộc thi đó, năm 2018, Hà My xuất hiện trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng và kết hợp với nghệ sĩ Dũng Nhí, cô cũng tạo được một số ấn tượng nhất định với khán giả. Là người yêu cũ với ân tình đặc biệt, từng được Hoài Linh gửi yêu cầu "lãng mạn" trên TV Lúc Hà My đi thi show truyền hình, câu chuyện Hoài Linh từng yêu cô đã khiến dư luận xôn xao. Theo đó, Hoài Linh là mối tình đầu của Hà My lúc cô chỉ mới ở tuổi trăng tròn. Họ gặp nhau khi Hà My còn rất trẻ và đã là một ca sĩ nổi tiếng, còn Hoài Linh chưa nổi, sau này thành danh hài có tiếng.

Hà My - Hoài Linh từng yêu nhau khi còn trẻ. Cô thừa nhận khi đó Hoài Linh đã có vợ.

Nữ ca sĩ đã nói trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc thi trên truyền hình: "Thú thật, sau khi chương trình lên sóng, tôi chưa từng chia sẻ thêm về chuyện này. Tôi và anh Linh quen biết nhau từ thời còn đi Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám. Tôi không nhớ chính xác thời điểm nhưng lúc đó tôi đã là ca sĩ có tiếng, 14 tuổi đã thu đĩa với anh Ngọc Sơn còn anh Linh vẫn chưa nổi. Anh Linh thương thầm mà tôi không biết. Sau đó anh Linh đi Mỹ. Vài năm sau thì quay về tìm và thổ lộ tình cảm với tôi". Tuy nhiên, lúc đó Hoài Linh đã có vợ. Hà My giãi bày: "Nói chung chuyện tình cảm không thể nói được. Tôi và anh Linh mến mộ nhau vì tài năng. Từ sự mến mộ đó, lại còn tiếp xúc với nhau nên tình cảm bộc phát, không kiềm chế được. Biết anh Linh đã có vợ, tôi cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi không tiến tới với nhau là như vậy". Cả hai từng đứng chung sân khấu. Nam danh hài từng nhắn nhủ bất ngờ người yêu cũ trên truyền hình. Theo lời Hà My, chuyện tình của cô và Hoài Linh kéo dài khoảng 2 năm sau đó mỗi người một hướng. Cô không xem mình là người thứ 3 hay "giật chồng" bởi cô cho rằng: "Phá vỡ hạnh phúc của người khác là mất đạo đức nhất". Nữ ca sĩ đã nói Hoài Linh chủ động về tìm mình, có thể thời điểm đó cuộc sống hôn nhân của nam danh hài xảy ra vấn đề. Với Hà My, đây là một cuộc tình rất đẹp, dù không đến được với nhau nhưng với cô, chuyện tình này chưa bao giờ là dĩ vãng, chưa bao giờ là quá khứ và đến tận bây giờ, mỗi khi gặp lại người xưa cô vẫn còn cảm nhận được cảm giác nao nao, âm ỷ…

Mối tình với Hoài Linh trong lòng Hà My được xem "chưa bao giờ là dĩ vãng".

Dù không lên tiếng về mối tình này nhưng Hoài Linh đã có hành động đầy bất ngờ trong chương trình mà Hà My đi thi. Trong đêm thi với chủ đề "Đêm nhạc theo yêu cầu", NSƯT Hoài Linh trở thành "khán giả" đặc biệt nhờ chương trình gửi tặng ca khúc “10 năm tình cũ” - sáng tác Trần Quảng Nam đến một người con gái với lời nhắn: “Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng có phụ lòng anh Bốn đó!”. Mặc dù không nhắc tên nhưng ai cũng biết “cô gái” mà danh hài Hoài Linh muốn gửi tặng ca khúc đó chính là nữ ca sĩ Hà My.

Nữ ca sĩ Hà My từng tiết lộ, hành động lãng mạn nhất mà Hoài Linh dành cho mình đó là chở cô đi chơi rồi nắm tay, hôn cô. Cô nói: "Dù tôi đã trải qua bao mối tình, đã có bao nhiêu người chồng đi chăng nữa, anh Linh vẫn giữ một vị trí đặc biệt". Nữ ca sĩ còn cho hay, đã được nam danh hài dẫn về ra mắt: "Anh ấy có dẫn tôi về quê ra mắt. Lúc đó, tôi còn nhỏ lắm nhưng tình cảm cũng sâu sắc lắm. Tình cảm đó kéo dài tới giờ vẫn còn. Tôi không định hình được tình cảm của chúng tôi là gì, đến không đến, lùi không lùi".