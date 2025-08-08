Pháp luật Ô tô chở hàng hóa, hành lý vượt quá kích thước sẽ bị xử phạt như thế nào? Ông D.S.D trú tại phường Thành Vinh hỏi: Việc chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe ô tô sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo Thông tư số 39/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay thuộc Bộ Xây dựng), có quy định cụ thể về việc xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.

Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 17 của Thông tư nêu rõ “Xe ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra khỏi kích thước bao ngoài của xe, đồng thời, không được xếp hàng hóa, hành lý trên nóc xe, trừ khi phương tiện có thiết kế phù hợp và đã được cơ quan đăng kiểm chứng nhận”.

Theo Điểm e, khoản 3, Điều 20 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe sẽ bị xử phạt hành chính từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Việc chở hàng hóa, hành lý vượt quá giới hạn thiết kế không những làm mất an toàn giao thông mà còn vi phạm quy định pháp luật và bị xử lý. Đặc biệt, nếu sử dụng giá nóc để chở hàng mà làm vượt quá chiều dài, chiều rộng hoặc chiều cao của xe thì cũng sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.