Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng tân binh thành phố Vinh lên đường nhập ngũ

Cùng dự có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thành phố Vinh, các đơn vị nhận quân và các công dân nhập ngũ năm 2024.

Các đại biểu dự lễ giao nhận quân năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Kế hoạch số 763/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, thành phố Vinh có 147 công dân ưu tú tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ Quân sự, Công an. Trong đó, có 131 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, 16 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Năm 2024, thành phố Vinh có 147 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Thành Cường

Buổi lễ giao, nhận quân đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động và ấm áp; đúng hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tham mưu Quân khu, bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn về người và phương tiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa, động viên, chúc mừng công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Cường

Tặng hoa và quà động viên, chúc mừng công dân lên đường nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã ân cần dặn dò các chiến sĩ trẻ không ngừng cố gắng phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân; truyền thống cách mạng, yêu nước của thành phố Đỏ.

Thanh niên chia tay người thân chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Thành Cường

Mong các chiến sĩ trẻ ra sức rèn luyện, học tập, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trở thành chiến sĩ, quân nhân ưu tú; phát triển, trưởng thành trong quân ngũ, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; khi trở về địa phương phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và Công an nhân dân, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong xây dựng gia đình, quê hương giàu mạnh.

Các công dân nhập ngũ đợt này chủ yếu sẽ được biên chế vào các đơn vị trực thuộc Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh: Thành Cường