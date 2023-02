Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023 tại Kỳ Sơn

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự sự kiện. Tham dự còn có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Keng Đu và các lực lượng đóng quân trên địa bàn.

Toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia

Qua 34 năm triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3), các bộ, ngành Trung ương và các địa phương có nhiều cố gắng xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh. Công cuộc này có sự tham gia của toàn dân, tạo nên phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng vững mạnh.

Các cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo được triển khai rộng khắp trong cả nước, huy động được nguồn lực to lớn giúp đỡ các xã vùng biên giới, ven biển, hải đảo, các đồn, trạm biên phòng, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ở biên giới, hải đảo khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Ở Nghệ An có 468,281km đường biên giới trên bộ và 82km đường bờ biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, thành lập, duy trì có nền nếp, hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo, các tổ tự quản vùng biên.

Quá trình tổ chức thực hiện, luôn đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất. Các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức được nhiều mô hình hay, nhiều cách làm mới với những nội dung, hình thức phong phú, sinh động; huy động được đông đảo quần chúng nhân dân, các cấp, ngành, các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hữu nghị với nước bạn Lào.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thường xuyên tổ chức chỉ huy, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển; phối hợp giải quyết tốt các vụ việc, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ năm 2009 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới với hơn 9.000 đợt/56.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tuần tra song phương hơn 600 đợt/5.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các cơ quan chức năng đăng ký kiểm soát hàng chục ngàn lượt người, phương tiện, hàng hoá qua lại biên giới, ra vào cảng biển theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm đến đường biên, cột mốc.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, an ninh trật tự địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đạt nhiều kết quả tốt.

Tại các địa phương vùng biên giới đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; xuất hiện nhiều phong trào xóa đói, giảm nghèo, xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho con em các dân tộc...

Nhờ đó, đã góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, biển đảo của tỉnh nhà ngày càng ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các lực lượng, nhân dân nước bạn Lào được củng cố, tăng cường.

Trong trận lũ lịch sử vào đầu tháng 10/2022 xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ thường trực, giúp dân hơn 2.000 ngày công, tháo dỡ, di dời 26 nhà; sửa chữa 97 nhà và 07 công trình công cộng; dựng 32 nhà tạm, khắc phục 3km đường giao thông giúp dân, hỗ trợ Nhân dân vật chất trị giá 115 triệu đồng; vận động, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại tiền mặt và vật chất trị giá hơn 6 tỷ đồng. Qua đó, giúp Nhân dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống...

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao những thành tựu to lớn trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân suốt 34 năm qua; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng nền "Biên phòng toàn dân" ngày càng vững chắc trên địa bàn biên giới, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời khẳng định, biểu dương những thành tựu to lớn và truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng trong hơn nửa thế kỷ qua cùng những bài học kinh nghiệm quý báu qua 34 năm tổ chức "Ngày Biên phòng toàn dân". Từ đó, xây dựng quyết tâm cao hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đúng đắn của Ðảng, Nhà nước về xây dựng nền "Biên phòng toàn dân", “Thế trận biên phòng toàn dân”; phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong tham gia bảo vệ biên giới; kịp thời nắm chắc mọi diễn biến tình hình từ sớm, từ xa, cung cấp cho các lực lượng chức năng để tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ.

Chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể huyện Kỳ Sơn và lực lượng Bộ đội Biên phòng cần thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bằng các mô hình sinh kế, công trình dân sinh phù hợp, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ Sơn nói chung, xã Keng Đu nói riêng tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho các cấp những chủ trương, giải pháp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, tạo điều kiện hỗ trợ, động viên, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ biên giới. Quỹ vì người nghèo tỉnh trao 20 mô hình sinh kế, 10 công trình dân sinh, tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Keng Đu, với tổng trị giá 720 triệu đồng; Trao quà cho người có uy tín; Trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn; Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc",... Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế thăm, khám sàng lọc tim mạch miễn phí cho học sinh và Nhân dân xã Keng Đu.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023 tại xã biên giới Keng Đu. Ngày hội diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian hấp dẫn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng như: ném còn, kéo co, nhảy sạp,… góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.