Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tại huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai

Đi cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Lưu và Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà bà Nguyễn Thị Liên, thân nhân 2 liệt sĩ ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở xóm 3, xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu), là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Thư và Nguyễn Văn Nhiễm. Thăm, chúc Tết gia đình thương binh Hồ Minh Đàn ở thôn 10, xã Quỳnh Vinh (T.X Hoàng Mai).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh Hồ Minh Đàn ở TX. Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh cống hiến của các gia đình chính sách đối với nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu hỏi thăm, chúc Tết gia đình chính sách. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp bên gia đình. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc giúp đỡ các gia đình ổn định đời sống, đón Tết an vui, đầm ấm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Đoàn cũng đã tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Những phần quà Tết được trao tặng thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của cộng đồng đối với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương quan tâm hơn nữa các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có sinh kế lâu dài để cải thiện đời sống, vươn lên phát triển kinh tế bền vững, qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An xứng đáng với mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lực lượng công an trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong năm qua.

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, vì vậy, mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới và biển, đảo. Đặc biệt, tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao cảnh giác trước âm mưu chống phá biển, đảo; khai thác thế mạnh biển tuân thủ theo luật pháp quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi về mọi mặt để luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm phát triển kinh tế trên biển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ảnh: Thành Cường

Đón Xuân mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chúc các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận một năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đánh giá cao công tác xây dựng kế hoạch, phương án phân công cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu của các Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và Quỳnh Thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy, củng cố mạnh hơn tinh thần đoàn kết cộng sự, sẻ chia trong đơn vị, luôn luôn làm tốt các nguyên tắc xây dựng quân đội kỷ cương, kỷ luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương. Ảnh: Thành Cường

Phối hợp tốt trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an ninh chính trị, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân Giáp Thìn an toàn lành mạnh, tiết kiệm.