Phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, người dân khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, người dân khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2022.

Hội nghị thu hút 130 đại biểu là các đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ ở 38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian học tập, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Xử lý tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ, một số kinh nghiệm trong xử lý biểu tình, bạo loạn thời gian qua; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn các tỉnh biên giới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đây là những nội dung quan trọng, nhằm trang bị và nâng cao về kiến thức an ninh, quốc phòng cho cán bộ và người dân ở các xã khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, trên cơ sở đó để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.