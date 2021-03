Phụ nữ Báo Nghệ An rạng rỡ với tà áo dài truyền thống

Chiều 4/3, Ban Biên tập, Công đoàn Báo Nghệ An tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Trong ảnh, đại diện Ban Biên tập, Công đoàn Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh