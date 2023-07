Tạm hoãn 2 chuyến bay Vinh – Hà Nội do ảnh hưởng của bão số 1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

Trước ảnh hưởng của bão số 1, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã chỉ đạo các sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi tạm dừng tiếp nhận máy bay trong ngày 18/7.

Cụ thể, sân bay Nội Bài (Hà Nội) dừng tiếp nhận tàu bay đi, đến từ 11h đến 20h ngày 18/7, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) dừng từ 9h đến 19h ngày 18/7. Lý do Quảng Ninh và Hải Phòng khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Talim, Hà Nội chịu tác động xa, có mây, giông, tầm nhìn giảm.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Do ảnh hưởng từ bão số 1 nên các chuyến bay Vinh – Hà Nội trong ngày 18/7 cũng sẽ bị hoãn. Đối với 2 sân bay còn lại là Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) thì sân bay Vinh chưa khai thác các tuyến này.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết: Sau khi có chỉ đạo của Cảng vụ Hàng không miền Bắc, đơn vị đã phối hợp thực hiện hoãn 2 chuyến bay, bao gồm VN1717 và VN1718 của hãng Vietnam Airlines, các hãng bay khác không khai thác tuyến Vinh – Hà Nội.

Cụ thể, chuyến VN1717 đi Hà Nội – Vinh cất cánh tại Hà Nội lúc 17 giờ ngày 18/7 và dự kiến 17h50 hạ cánh ở Vinh; Chuyến VN1718 đi Vinh – Hà Nội sẽ cất cánh tại Vinh vào lúc 18h45 ngày 18/7. Hai chuyến bay này ước tính có khoảng 300 hành khách.

Hành khách thông qua Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Đại diện chi nhánh Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết, do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn bay nên việc tạm hoãn chuyến bay là điều cần thiết và chuyến bay sẽ khởi hành trở lại khi bão đi qua. Hiện nay, đơn vị đã thông báo rộng rãi đến toàn bộ hành khách các chuyến VN1717 và VN1718 qua nhiều hình thức như nhắn tin, gọi điện, thông báo trên loa truyền thanh tại sân bay. Toàn bộ quyền lợi của hành khách đều được đảm bảo theo quy định, thời điểm bay trở lại sẽ được thông báo đến hành khách sớm nhất.

Cảng Hàng không quốc tế Vinh khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay trong vùng ảnh hưởng bão thường xuyên cập nhật thời tiết và thông tin từ hãng bay để sắp xếp thời gian hợp lý.