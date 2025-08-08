Xã hội Thương hiệu VELA - Lan tỏa yêu thương nơi miền Tây xứ Nghệ Chuyến hành trình thiện nguyện của thương hiệu bánh mỳ VELA đến với vùng lũ miền Tây xứ Nghệ diễn ra từ ngày 26 - 31/7, với sự tham gia của các thành viên VELA cùng đối tác nhà phân phối. Hành trình đi qua những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ như các xã Tương Dương, xã Mỹ Lý (Nghệ An).

Ngay khi nhận được thông tin về tình hình sau trận lũ lịch sử tại miền núi Nghệ An, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, mọi tài sản đều bị cuốn theo dòng nước lũ, người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đường sá chia cắt nhiều khu vực bị cô lập…

Không đợi lời kêu gọi, VELA đã nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức chuyến cứu trợ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ hệ thống nhân sự đã vào cuộc để chuẩn bị, đóng gói và vận chuyển hơn 60 thùng bánh mỳ tươi, tương đương hàng nghìn chiếc bánh đến trao tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng.

Chỉ trong một thời gian ngắn chuẩn bị, hơn 60 thùng bánh mỳ đã đến với bà con vùng lũ. Ảnh: P.V

Tại 2 xã Tương Dương và Mỹ Lý, đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Mặt trận và Đoàn Thanh niên địa phương để đảm bảo hàng hỗ trợ đến đúng nơi, đúng người, an toàn và kịp thời. Đặc biệt, có những chặng đường mà xe ô tô không thể tiếp cận do lở đất, trơn trượt, cả đội phải vận chuyển bằng xe máy, thậm chí là đi bộ xuyên rừng.

Khó khăn là vậy, nhưng chính tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp và các lực lượng chức năng tại địa phương đã giúp hành trình diễn ra an toàn, hiệu quả. Hàng trăm người dân tại các khu vực bị cô lập đã kịp thời nhận được bánh mỳ – món quà nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình lớn lao.

Vượt qua những chặng đường mà xe ô tô không thể tiếp cận do lở đất, trơn trượt, những món quà nhỏ đã đến được với người dân vùng lũ. Ảnh: P.V

Giữa tâm lũ thiếu thốn đủ bề, trời mưa tầm tã, đường trơn lầy lội, những chiếc bánh mỳ với slogan quen thuộc “Bánh mỳ VELA – Ăn là mê nha” được trao bằng cả tấm lòng mang một ý nghĩa rất khác – chúng là biểu tượng của sự sẻ chia, của tinh thần nhân ái, của lòng người hướng về nhau trong hoạn nạn.

Từng sản phẩm đều được đảm bảo vệ sinh, đóng gói cẩn thận, mang đầy đủ logo thương hiệu. Ảnh: P.V

Với đội ngũ trẻ trung, tận tâm, giàu trách nhiệm xã hội, VELA đang xây dựng một hình ảnh gần gũi, chân thành trong lòng người dân xứ Nghệ. Ảnh: VELA



Hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Tây Nghệ An lần này không phải là lần đầu tiên VELA đồng hành cùng người dân trong thiên tai. Trước đó, vào năm 2024, khi bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, đội ngũ VELA cũng đã nhanh chóng lên đường cứu trợ, mang theo hàng trăm thùng bánh mỳ tươi vượt mưa gió đến tiếp sức cho bà con vùng lũ.