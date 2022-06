Thiếu niên Đô Lương quyết tâm vào Chung kết Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Đô Lương là địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh, đặc biệt ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022 , Đô Lương tham gia cả 2 đội và đều đặt quyết tâm cao.

Gần 2 tháng nay, trung bình mỗi tuần 4 buổi, các cầu thủ nhí đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng huyện Đô Lương đều có mặt tại sân cỏ nhân tạo xã Văn Sơn để tham gia tập luyện. Ở thời điểm này các cầu thủ trong đội bóng đá nhi đồng khá vất vả do việc học văn hóa của lớp cuối cấp… song các cầu thủ nhí và các bậc phụ huynh rất tích cực dành thời gian để đưa con em đến sân tập đúng giờ.

Tại sân vận động, các VĐV nhí say sưa với những màn tâng bóng tập thể, HLV thì bám sát các em để điều chỉnh từng động tác kỹ thuật. Ngoài sân, nhiều phụ huynh sau khi chở con đến sân đã nán lại làm khán giả thường nhật theo dõi hoạt động của cả thầy và trò, một không khí tập luyện háo hức đang thật sự diễn ra ở nơi đây.

HLV Trần Văn Sơn cho biết: Để chuẩn bị tốt cho việc dự Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022, từ tháng 4, huyện Đô Lương đã hoàn tất “vấn đề nhân sự”, tìm kiếm, lựa chọn các VĐV tiêu biểu, lập các đội tuyển, tổ chức tập luyện nghiêm túc, bài bản.

Như các năm trước, năm nay Đô Lương đã lập 2 đội bóng để tham gia giải. Đội Nhi đồng được tuyển chọn từ lớp năng khiếu đào tạo U10 do CLB SLNA tổ chức ở huyện. Đội Thiếu niên chủ yếu lựa chọn các VĐV từ các đội Nhi đồng có phẩm chất, năng lực trong các mùa giải trước. Ngoài ra, Ban Huấn luyện còn triệu tập một số VĐV ở xa, có thể hình và kỹ thuật tốt được phát hiện qua các giải phong trào trên địa bàn để tham gia huấn luyện. Hai đội TN – NĐ đã khởi động tập luyện gần 2 tháng nay dưới sự dẫn dắt của 2 HLV và 1 trợ lý có nhiều kinh nghiệm.

Do năm nay các em học sinh nghỉ Hè muộn, nên thời gian qua, các đội phải thực hiện lịch tập linh hoạt trong tuần. Chỉ có 2 ngày cuối tuần các em được tập trung theo lịch cố định. Theo kế hoạch, khi các em vào Hè, ban huấn luyện sẽ huy động VĐV về huấn luyện tập trung, tăng thời lượng tập luyện hàng tuần. Đặc biệt, trước khi ra sân thi đấu, nhằm phát huy cao nhất tinh thần học tập, rèn luyện của các em cho giải đấu.

Theo HLV Trần Văn Sơn, 2 đội tuyển của huyện Đô Lương năm nay không bằng các năm trước do các VĐV bị gián đoạn tập luyện bởi đại dịch Covid-19, và năm nay cũng không có những VĐV vượt trội. Trước ngày thành lập đội tuyển, ban huấn luyện đã phải lặn lội về cơ sở, săn lùng, tìm kiếm tài năng ở các thôn, xóm để bổ trợ cho đội tuyển nhằm nâng cao chất lượng thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ tuyển chọn từ các xã về hầu hết chưa có kỹ năng hoàn chỉnh nên ban huấn luyện phải “tập đuổi” cho các em.

So với các năm trước, thuận lợi cơ bản của các đội tuyển Đô Lương năm nay, ngoài tinh thần nhiệt tình, vượt khó, sự đam mê bóng đá vốn có của cả thầy, trò, sự quan tâm của các ban, ngành cấp huyện… thì việc cải tiến về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc tập luyện là yếu tố quan trọng. Các đội bóng nhí đã có thêm 2 sân cỏ nhân tạo tại xã Văn Sơn, đáp ứng tốt việc luyện tập của các VĐV.

Hàng chục năm qua, phong trào bóng đá ở huyện Đô Lương phát triển mạnh, đặc biệt là có các lớp năng khiếu của CLB SLNA mở tại đây, nên việc tìm kiếm nhân sự cho các đội tuyển thật sự không mấy khó khăn.

Tuy nhiên, để có được đội tuyển mạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, năng khiếu, chất lượng nền của VĐV vô cùng quan trọng. Việc bài binh, bố trận khi thiếu vắng những VĐV nhí vượt trội là nỗi trăn trở của những người làm thể thao ở Đô Lương trước mùa giải năm nay.

Đồng hành cùng Giải Bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An qua 23 mùa giải, Đô Lương luôn duy trì đội hình TN và NĐ. Với thành tích trên dưới 10 lần đoạt Cup Vô địch, đội tuyển bóng đá xứ Lường thật sự đã làm cho nhiều đội bóng trong tỉnh phải ngưỡng mộ.

Nói về sự chuẩn bị của Đô Lương cho Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022, ông Nguyễn Hữu Hoàn – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: “Sau khi có kế hoạch tổ chức giải, chúng tôi đã đốc thúc anh em tuyển chọn các các cầu thủ có tố chất tốt để cho tập luyện sớm, sẵn sàng, chủ động nhập cuộc để tranh tài. Mặc dù điều lệ giải có những thay đổi so với trước kia, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào các đội tuyển của mình, hy vọng Đô Lương sẽ có thêm những thành tích mới trong mùa Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022”.