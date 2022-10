Thứ trưởng Bộ Công an đốc thúc tiến độ triển khai Đề án 06 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 27/10, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

NHIỀU VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN

Với vai trò cơ quan thường trực Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) tỉnh Nghệ An, thời gian qua Công an tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ Đề án. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo nguồn thông tin chính xác, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 11/11 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực ngành Công an theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an. Kết quả, đã tiếp nhận trên cổng dịch vụ công 147.831 hồ sơ, trong đó, lĩnh vực đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú đã được tiếp nhận 100% hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung thông tin cá nhân còn thiếu đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công với cách mạng.

Để phục vụ phát triển công dân số, Công an tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết dịch vụ hành chính công; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đăng ký 9.318 tài khoản cá nhân trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cấp 312.919 tài khoản định danh điện tử đối với công dân trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, có 8 vướng mắc chính khiến cho việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả chưa cao. Đại diện Bộ Công an đã phân tích, đưa ra các giải pháp giúp tỉnh Nghệ An nâng cao hiệu quả việc thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới.

CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT, CỤ THỂ HƠN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác chỉ ra được những vấn đề mà Nghệ An đang vướng mắc, tồn tại. Mặc dù Nghệ An thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhưng việc triển khai các nội dung trong Đề án 06 chưa đạt được như mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, Nghệ An nhìn nhận được 8 vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án 06. Tỉnh đã nhìn nhận, đánh giá được nguyên nhân khách quan, chủ quan của những vướng mắc trên. Tuy nhiên, đánh giá toàn diện thì Nghệ An có những khó khăn đặc thù do địa bàn rộng, khu vực miền núi chiếm diện tích lớn.

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hơn; thay đổi công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, mong Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh Nghệ An nói chung và Công an tỉnh nói riêng để triển khai hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt coi trọng công tác chuyển đổi số, là 1 trong 3 mục tiêu của nhiệm kỳ này của Quốc gia, đó là hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và biến đổi khí hậu. Nghệ An là tỉnh quan trọng, cần quyết tâm để triển khai thực hiện hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong quá trình thực hiện Đề án. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Nghệ An nói chung và Công an Nghệ An nói riêng cần tiếp tục kiểm tra lộ trình, phân công lực lượng, rà soát những nội dung, phần việc được giao.

Các bộ phận, cán bộ sở, ban, ngành có liên quan phải hiểu rõ được nhiệm vụ, công việc, trách nhiệm của mình, đồng thời, tìm hướng khắc phục hạ tầng, thiết bị, phần mềm, dữ liệu, cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phục vụ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên có số định danh điện tử trong thời gian sớm nhất.