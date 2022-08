Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Chiều 8/8, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh.

YÊU CẦU CẤP THIẾT

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 12; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 12 nhấn mạnh, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân; đồng thời, tiếp tục khẳng định Công an nhân dân là "lá chắn" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Tại hội nghị, đã có 3 ý kiến phát biểu tham luận làm rõ hơn công tác xây dựng lực lượng công an các cấp thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, nhìn lại thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh và có nhiều đóng góp rất quan trọng, tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều giải pháp, biện pháp mang tính chuyên nghiệp, toàn diện; giải quyết căn cơ, bài bản các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng. Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, được đánh giá là bình yên nhất trong nhiều năm trở lại đây và không xảy ra những vụ việc phức tạp lớn.

Lực lượng Công an tỉnh đã bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh; trong đó, có nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tham mưu huy động hệ thống chính trị từng bước làm sạch ma túy tại 27 xã biên giới; khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án lớn được lãnh đạo Trung ương, các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng.

Thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo các thành phần, tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng được triển khai thực hiện tương đối chặt chẽ và có hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật của lực lượng Công an trong toàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ được phát huy; bộ máy tinh, gọn, mạnh; nhất là sớm hoàn thành chủ trương bố trí Công an xã chính quy.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 là rất cần thiết, kịp thời, phù hợp với xu thế tất yếu hiện nay, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Đây là một trong những định hướng có ý nghĩa chiến lược, giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải nhận thức đầy đủ, thấu đáo bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết; các nhiệm vụ được cụ thể hóa trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nắm vững, hiểu sâu, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm Nghị quyết; góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Nhận thức rõ xây dựng lực lượng Công an là việc làm thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không phải chỉ riêng của Công an tỉnh, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu và cho biết tới đây, Tỉnh ủy sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng cần tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 12 bằng các hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12 gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, các nhiệm vụ cụ thể đã nêu trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị, ngành cần bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác, xác định mốc thời gian, lộ trình để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 bài bản, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ban hành các nghị quyết chuyên đề về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an; ưu tiên phân bổ ngân sách, bảo đảm xây dựng lực lượng Công an Nghệ An theo lộ trình đề ra. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo bố trí nguồn lực để hiện đại hóa lực lượng Công an;…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cả hệ thống chính trị và Nhân dân về chủ trương này.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu để Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo xây dựng bộ máy công an tinh gọn, mạnh và tinh; nghiên cứu tham mưu việc cơ cấu trưởng Công an xã tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị cho đảng viên công an.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu hàng năm kiểm tra việc lãnh đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đối với các tổ chức cơ sở Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo được sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của nhân dân thực hiện tốt chức năng, giám sát và thực hiện chủ trương này.

Đối với Công an tỉnh - đơn vị thường trực, nòng cốt tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, yêu cầu ngay sau hội nghị này tổ chức quán triệt Nghị quyết và các văn bản liên quan đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ để thống nhất ý chí trong toàn lực lượng và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan của Nghị quyết; đồng thời tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Công an tỉnh cũng cần khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo; tiến hành xây dựng và triển khai Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu về pháp luật và các tri thức cần thiết khác; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quy, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy chế công tác, điều lệnh Công an nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tác phong chính quy, phong cách ứng xử văn hóa; tiếp tục rà soát và hoàn thiện tổ chức bộ máy theo phương châm: Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở; bảo đảm tinh, gọn, mạnh;… Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;…