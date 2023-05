Tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào

(Baonghean.vn) -Chiều 16/5, tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng phối hợp với Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tham dự buổi lễ, về phía Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào có đồng chí Thiếu tướng Sỉ-tha Đuông-ma-la - Cục trưởng Cục cán bộ, Phó trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào.



Cùng tham dự có các đồng chí: Bun - Chăn Sỉ - Phông văn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng; Sỉ-vi-lay Sẻng-chạ-lơn - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng; Phu-vông Bun-su - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn; Trung tướng Vông-sỏn In-pan-phim - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xay Sổm Bun; Thiếu tướng Khẳn-thong Vông-âm-kha - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng.



Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Huyện uỷ Kỳ Sơn. Cùng tham dự buổi lễ, có đồng chí Kiều Thị Hằng Phúc - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Luông Pha Bang.

Mùa khô năm 2022 - 2023, được sự giúp đỡ hiệu quả, chí nghĩa, chí tình của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, cất bốc được 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (Lào).

Hôm nay (16/5), Tỉnh uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tăng ni, phật tử, nhân dân các dân tộc Lào và đông đảo bà con Việt Kiều đang sinh sống tại tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức trọng thể Lễ cầu siêu tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với đất mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sỉ-vi-lay Sẻng-chạ-lơn - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng thay mặt cho Tỉnh uỷ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em nói chung; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng, đã luôn giúp đỡ tận tình sự nghiệp cách mạng Lào, cũng như 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun.

Đặc biệt, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng Lào và cách mạng chung của cả 2 nước Lào - Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong giờ phút linh thiêng, Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An tham dự Lễ cầu siêu và đón nhận hài cốt các liệt sĩ về với quê hương, đất mẹ sau nhiều năm ngã xuống, yên nghỉ trên đất nước Lào anh em ở địa bàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun.

Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, cho hoà bình và hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí sống mãi với non sông đất nước và luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập.

Từ ngày mai (17/5), các đồng chí sẽ rời đất nước Hoa Chăm Pa tươi đẹp - quê hương thứ hai của mình trong suốt thời gian sống, chiến đấu và anh dũng hy sinh, nằm lại trên mảnh đất này để trở về với đất mẹ Việt Nam.

Tổ quốc, nhân dân, gia đình, bạn bè, làng xóm đang dang tay chờ đón các đồng chí sau bao năm xa cách. Người thân của các đồng chí và đoàn công tác thấy ấm lòng hơn khi được thắp nén hương thơm lên phần mộ các đồng chí.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Ban Công tác đặc biệt, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào nói chung, 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun nói riêng, đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ chí tình, có hiệu quả cho Đội Quy tập trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ và hôm nay tổ chức Lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam một cách trang trọng theo phong tục tập quán của đất nước Lào anh em.

Theo kế hoạch, vào sáng 17/5, Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ di chuyển, bảo vệ hài cốt các liệt sĩ từ tỉnh Xiêng Khoảng về nước và bàn giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lấy mẫu sinh phẩm và tổ chức Lễ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào sáng 19/5.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả mà Đội Quy tập đã thực hiện trong thời gian qua; thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là tìm kiếm, cất bốc, đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về với Tổ quốc, với gia đình. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Đội cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả được giao.