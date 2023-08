Trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Con Cuông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự lễ, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Con Cuông.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Ngày 28/7/2023, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ký Quyết định số 2056 về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài An. Ảnh: Thành Cường

Trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Con Cuông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Hoài An là một cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình công tác trải qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì thế, mong đồng chí luôn kế thừa và phát huy những kết quả, công việc đã trải qua để thực hiện tốt nhiệm vụ mới tại huyện Con Cuông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông cần nhanh chóng nắm bắt, bám sát cơ sở, tình hình địa phương để triển khai nhiệm vụ được phân công. Đồng chí cần tập trung xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và mang nét đậm đà bản sắc đặc trưng của các đồng bào dân tộc thiểu số huyện Con Cuông. Qua đó, bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị di tích lịch sử, bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái của huyện nhà.

Cùng với đó, tận tâm, tận lực, sáng tạo, cộng sự cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XV; xây dựng huyện Con Cuông trở thành điểm sáng của miền Tây Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí trong Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoài An sớm hoàn thiện việc lập quy hoạch, xây dựng Con Cuông thành đô thị động lực, hướng tới đô thị sinh thái vào năm 2030 theo Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, phân vai, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng người trong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ chức, phát triển cơ sở Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, cộng sự, nỗ lực hợp tác giúp đồng chí tân Bí thư Huyện ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp huyện Con Cuông đạt được những kết quả to lớn hơn, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của Bắc Trung Bộ vào năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Bí thư Huyện ủy Con Cuông phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài An cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Con Cuông.

Nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Hoài An hứa cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng nâng cao đạo đức, bản lĩnh chính trị, trau dồi lối sống, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chăm lo công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân.

Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy. Ảnh: Thành Cường

Tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông hứa sẽ giữ vững và phát huy những thành quả của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Con Cuông đã đạt được trong những năm qua; đồng thời, huy động các nguồn lực nhằm khai thác nhiều hơn nữa tiềm năng, lợi thế, xây dựng, phát triển huyện Con Cuông sớm trở thành thị xã, đô thị sinh thái du lịch như Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Hoài An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đồng thời, mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng lòng, đồng sức, đoàn kết nhất trí của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các thế hệ lão thành qua các thời kỳ, cùng các đồng chí thường trực ở cơ sở trong thời gian tới.