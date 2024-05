Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

Ký ức chiến trường

Trong căn nhà ở khối 23, phường Hưng Bình (thành phố Vinh), cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Thìn (SN 1928), là chiến sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện vẫn còn rất minh mẫn. Nhớ lại ký ức năm xưa, ông Nguyễn Cảnh Thìn cho biết, năm 1950, ông hăng hái lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, được biên chế vào Trung đoàn 174, Sư đoàn 316. “Thời đó háo hức, ra đi hăng hái lắm. Chiến tranh, ai cũng nghĩ đến cái chết, nhưng không sợ. Nếu mất thì chỉ hy sinh bản thân mình, mà đổi lại được cả giang sơn, được Tổ quốc, là cái được rất lớn”, ông Thìn chia sẻ.

Tháng 3/1954, ông Nguyễn Cảnh Thìn cùng đơn vị có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ từ rất sớm và đã tham gia 2 trận chiến đấu quan trọng trước khi nổ súng mở màn trận Điện Biên Phủ. Trong muôn vàn hiểm nguy, gian khó, thiếu thốn, với những đôi chân trần và ý chí thép, ông Thìn cùng đồng đội đã hòa mình vào cuộc chiến, góp phần đưa Chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến thắng lợi cuối cùng.

“Vào chiến trận là chỉ biết xông lên, đầy quyết tâm. Niềm vui vỡ òa khi nhìn thấy quân địch dùng cờ trắng để đầu hàng và lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy địch. Những kỷ niệm đó luôn in đậm trong trái tim tôi, giúp tôi có thêm nghị lực, rèn luyện để hoàn thành các nhiệm vụ trong quân đội những năm tháng sau đó”, ông Nguyễn Cảnh Thìn nói.

Từng đi qua 2 cuộc chiến, song đối với ông Võ Nguộc (SN 1930), ở xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên), việc được tham gia quân đội và được góp sức mình trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là một vinh dự và là kỷ niệm đặc biệt sâu sắc trong cuộc đời. Vừa tròn 22 tuổi, cũng như bao thanh niên khác, thanh niên Võ Nguộc theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ tại D32, Quân khu 4, tham gia Chiến dịch Thượng Lào. Sau đó, đơn vị ông được chuyển sang Sư đoàn 36, cựu chiến binh Võ Nguộc được ở lại Đại đội 925 - D5, Trung đoàn 174, Sư đoàn 36 và bắt đầu tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Kỷ niệm ông Nguộc nhớ nhất khi tham gia chiến dịch là vào ngày 13/3/1954, khi bộ đội ta bắt đầu nổ súng, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, sư đoàn của ông nhận nhiệm vụ đánh vào đồi Him Lam, đồi Độc Lập. Thời điểm này, ông được phân công làm Tiểu đội trưởng, với nhiệm vụ lúc này là canh gác cho lính đào hầm, đào giao thông hào. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì một nhóm lính Pháp tấn công, ông đã lấy 2 quả lựu đạn ném ra, tiêu diệt một số lính địch, khiến chúng không dám tiến lên. Đây là chiến công đầu tiên của ông khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Còn cựu thanh niên xung phong Phạm Ngọc Hòa (SN 1946), ở xã Đà Sơn (Đô Lương), tháng 10/1953, khi mới 17 tuổi, trước yêu cầu chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Pháp, ông cùng nhiều thanh niên cùng lứa ở địa phương hăng hái xung phong lên đường.

“Xóm tôi có 50 người xung phong tham gia lực lượng thanh niên xung phong, nhưng chỉ chọn được 4 người, trong đó có tôi. Ngày đó, chúng tôi còn hồn nhiên lắm, chưa hiểu nhiều về cách mạng, về đường lối chính trị. Tuy nhiên, khi tập trung lên chiến trường Điện Biên mới thực sự được giác ngộ, mới hiểu mình cần làm gì cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tôi cùng các đồng đội tham gia mở đường, san lấp hố bom, phá bom nổ chậm ở đèo Pha Đin - tuyến đường huyết mạch vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men ra chiến trường Điện Biên. Trong mỗi chúng tôi lúc đó ai cũng quyết tâm làm việc hết sức mình, không ngại gian khổ, không ngại hy sinh”, ông Hòa chia sẻ.

Cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, quân và dân Nghệ An đã dành mọi nguồn lực, công sức đóng góp cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ tháng 2/1954, thực hiện Lệnh Tổng động viên phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, có 5.438 thanh niên Nghệ An hăng hái tham gia nhập ngũ. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đã huy động 6.600 dân công, đóng góp hơn 1,5 triệu ngày công mở đường ra tiền tuyến. Họ đều mang trong mình truyền thống của quê hương Xô viết anh hùng, bầu nhiệt huyết cách mạng, góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".