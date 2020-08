Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 5.000 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Sáng 25/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Công ty TNHH thương mại Want Want Việt Nam. Tham dự có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.