Vinh dự, tự hào và trách nhiệm

Niềm vui nghề báo

“Để vượt qua những khó khăn, vất vả của nghề, người làm báo cần những niềm vui nhỏ” - một người anh trong nghề nói với tôi như vậy. Là một phóng viên gạo cội với nhiều giải thưởng lớn, nhưng khi nói về nghề của mình, anh lại chỉ hân hoan khi nói về những niềm vui nhỏ.

Trong rất nhiều niềm vui nhỏ, niềm vui mà hầu hết những người làm báo ít nhiều đều nhận được có lẽ là niềm vui được tin tưởng, được gửi gắm. Đó có thể là xấp đơn thư thật dày của một khu dân cư, cũng có thể là một bức thư với nét chữ run rẩy của một cựu chiến binh, có thể là một email thật dài, một cuộc điện thoại gấp gáp, cũng có thể là một cuộc gặp gỡ tình cờ… Nhưng tựu trung lại, tất cả nội dung đều được chuyển tải bằng sự hy vọng và tin tưởng.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp. Ảnh: Tổng hợp từ PV

Trong nhiều trường hợp, báo chí như “chiếc phao” cuối cùng mà những người dân có thể bấu víu vào để tìm sự giúp đỡ. Và thực tế, rất nhiều vấn đề nóng, nhiều sai phạm, bất cập… chỉ được giải quyết khi báo chí vào cuộc, rất nhiều hoàn cảnh đáng thương chỉ được hỗ trợ sau khi báo chí xác minh. Sau những kiên trì, hy sinh và nỗ lực, họ nhận được niềm vui khi những bất cập được giải quyết, khi người dân có quyền lợi xứng đáng, khi bản thân đem lại giá trị. Đó có lẽ là niềm vui đặc biệt, đặc trưng nhất của nghề báo.

Một trong những điều đặc biệt khác của phóng viên là được “sống” nhiều cuộc đời. Mỗi một nhân vật, một câu chuyện, một ngành nghề… là một trang trong cuốn sách vô tận của cuộc đời. Đó có thể là một nhà giáo trọn đời tận tụy với sự nghiệp giáo dục, những bác sĩ hết lòng vì nhân dân, một người mẹ với nghị lực phi thường, những thanh niên với khát vọng cống hiến… Một người đồng nghiệp khác của tôi, sau khi phỏng vấn nhân vật xong, từng cảm thán mà nói: “Xung quanh chúng ta có nhiều nhân vật hay quá, nhiều câu chuyện tuyệt vời quá. Biết ơn công việc đã cho mình cái “danh phận” để được lắng nghe và lan tỏa những giá trị này đến những người khác”. Quả thật, được đi, được gặp gỡ và ghi chép, chuyển tải lại những câu chuyện hay chính là một may mắn không phải nghề nào cũng có được.

Tôi và rất nhiều đồng nghiệp khác của mình, từng có những vinh dự rất “nghề”: Vinh dự vì mình được ở đây vào thời khắc đó! Ấy là khi chúng tôi nói về những sự kiện, những bước ngoặt quan trọng. Nếu như trong lịch sử có những thời khắc quyết định sống còn, thì ngày nay, thời khắc đó có thể là sự kiện có tầm ảnh hưởng đến phát triển của một địa phương, sự kiện dấu ấn của một ngành, hay đơn giản hơn là thành tựu của một cuộc đời… Với vai trò “thư ký của thời đại”, những người làm báo được hiện diện trong từng khoảnh khắc quan trọng, được đứng gần, nhìn rõ những chuyển biến của xã hội.

Với nhiều loại hình ấn phẩm, các phóng viên, cộng tác viên có thể thoả sức sáng tạo và thể hiện bản thân.

Cũng từ tâm thế và lợi thế đứng gần, nhìn rõ ấy, những người làm báo liên tục được làm mới để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội. Lực lượng “chiến sĩ” cầm bút này thường xuyên được “tiếp lửa”, “nuôi nghề” bằng những cuộc tập huấn, được học hỏi, nâng cao trình độ, được bồi dưỡng, phát triển kỹ năng… Xin mượn lời của một tiền bối: “Chính bởi luôn đổi mới, luôn sáng tạo, nên nghề báo không bao giờ nhàm chán”.

Tự hào tờ báo Đảng

Tôi tin rằng, thành công của nghề báo chỉ “nảy mầm” khi “hạt giống” yêu nghề được “gieo trồng” trên “mảnh đất” phù hợp. Và Báo Nghệ An là một mảnh đất khiến nhiều người trong chúng tôi tự hào khi nhắc đến.

Nằm trong dòng chảy phát triển của xã hội, tiên phong trong chuyển đổi số, những năm gần đây, Báo Nghệ An liên tục định vị mình bằng những thành tựu đáng ghi nhận trong hệ thống báo chí toàn quốc. Song song với việc vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ, Báo Nghệ An xây dựng hệ thống trang Fanpage, kênh YouTube, TikTok… có sức ảnh hưởng lớn. Có những thời điểm, Báo Nghệ An là báo Đảng địa phương duy nhất đứng trong tốp 10 báo điện tử có số lượng người đăng ký kênh YouTube trong cả nước; tốp 5 báo điện tử ở Việt Nam về số lượt người xem. Báo cũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên sâu để nâng cao chất lượng nhân sự. Số lượng và thành tích tham gia các giải báo chí tăng lên hàng năm. Gần đây nhất là thành tích tại các giải báo chí quốc gia như: Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại…

Báo Nghệ An đạt giải B tại "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023". Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An vinh dự có tác giả đạt giải Khuyến khích tại Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023. Ảnh: Quang Vinh

Niềm tự hào không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn, Báo Nghệ An còn được nhắc nhớ đến bởi rất nhiều chương trình từ thiện, đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh việc huy động ngân sách “tự thân”, từ uy tín của mình, Báo Nghệ An đã kêu gọi được nguồn lực từ xã hội. Những chương trình ý nghĩa như hỗ trợ cho bà con vùng bão lũ, thiên tai, bà con vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn… cũng nhờ thế mà được lan tỏa, tăng thêm giá trị.

Tôi từng nghe những người đồng nghiệp của mình chia sẻ rằng, cái cảm giác nhìn thấy những người của báo mình có mặt ở những nơi tận cùng khó khăn, vất vả nhất để hỗ trợ bà con, nhân dân cũng lâng lâng tự hào y như khi tờ báo của mình được xướng tên trong lễ trao giải báo chí quốc gia vậy. Chính ở trong một tập thể như thế, mỗi cá nhân càng muốn cống hiến nhiều hơn nữa.

Báo Nghệ An và bạn đọc cứu trợ cho bà con vùng lũ huyện Quỳ Châu trong trận lũ tháng 10/2023 vừa qua. Ảnh: Đình Tuyên

Báo Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty CP Green GMC trao hơn 400 suất quà cho học sinh xã Keng Đu (Kỳ Sơn). Ảnh: Tiến Đông

“Mọi thành tựu của Báo Nghệ An đều có sự đóng góp của tất cả các thành viên trong đó”. Thật vậy, những gì Báo Nghệ An đạt được hôm nay có sự đóng góp không chỉ của đội ngũ lãnh đạo, của đội ngũ phóng viên, biên tập viên… mà còn có đóng góp của cả những người làm ở bộ phận văn phòng, những chị văn thư, thủ quỹ, những cô lao công, bác bảo vệ… Sự đóng góp không chỉ trong những năm gần đây, mà suốt cả hành trình 62 năm nay.

Sẽ có rất nhiều nữa những đổi thay, bước ngoặt, còn nhiều nữa những dấu mốc đáng tự hào của Báo Nghệ An trong tương lai. Là một thành viên của báo, tôi mong bản thân và những người đồng nghiệp sẽ tiếp tục tìm thấy ngày càng nhiều niềm vui nhỏ để nuôi dưỡng tình yêu với nghề, để tiếp tục cống hiến và tự hào nói rằng: Chúng tôi là người của Báo Nghệ An.