4 cán bộ xã ở Nghệ An lập khống hồ sơ, lấy tiền ngân sách

(Baonghean.vn) - Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 04 bị can để phục vụ công tác điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật hình sự.

Trọng Tuấn