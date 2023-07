Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Chính (SN 1996) trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán số lô, đề trên mạng xã hội.