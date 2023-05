Các em học sinh ở Đô Lương bị ngộ độc sau khi ăn sữa chua do nhà trường tự ủ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Báo cáo điều tra của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết: 76 trường hợp ngộ độc ngày 09/5 ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương đều là các cháu mẫu giáo ăn món sữa chua do nhà trường tự ủ vào bữa ăn giữa chiều. Các cháu nhà trẻ trong bữa ăn giữa chiều không ăn món sữa chua và không ghi nhận có triệu chứng bất thường. Trước đó, các cháu (nhà trẻ và mẫu giáo) đều ăn bữa ăn trưa tại trường và không ghi nhận có triệu chứng bất thường.

Về quá trình chế biến món sữa chua của nhà trường: Sữa chua được các cô nuôi tự chế biến (nguyên liệu làm sữa chua sử dụng sữa đặc, sữa chua và nước giếng khoan qua lọc) ủ từ 17 giờ ngày 08/5/2023, đến 15 giờ 30 phút ngày 09/5/2023 đem ra để cho các cháu ăn. Trong quá trình chế biến, sữa chua được ủ và bảo quản ở nhiệt độ thường, không bảo quản sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh.

Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thực tế tại Trường Mầm non Thuận Sơn cho thấy: Ở thời điểm điều tra, cơ sở cơ bản chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm như nơi chế biến sạch sẽ, đảm bảo tách biệt giữa các khu vực; thu gom rác thải hàng ngày, thùng rác có nắp đậy kín; có trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm đầy đủ, đảm bảo tách biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; nhân viên chế biến không mắc các bệnh truyền nhiễm.

Một số tồn tại của nhà trường tại thời điểm điều tra là: Thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm còn một vài bước chưa đúng quy định; chế biến, bảo quản sữa chua tự ủ chưa đảm bảo.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm nghi nhiều đến món sữa chua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành gửi 05 mẫu để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân (gồm 01 mẫu sữa chua - mẫu thực phẩm và 04 mẫu bệnh phẩm).

Được biết, trong vụ ngộ độc thực phẩm này có tổng cộng 267/354 trẻ ở Trường Mầm non Thuận Sơn có ăn sữa chua vào bữa ăn giữa chiều.

57 trường hợp trẻ từ 3 đến 5 tuổi nhập viện vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương với các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, sốt, chóng mặt, mất nước... đã được các bác sĩ thực hiện bù dịch, nước điện giải và điều trị triệu chứng.

Đến sáng ngày 10/05, một số cháu có đủ điều kiện xuất viện./.