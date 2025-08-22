Cận cảnh chung cư 50 năm tuổi xuống cấp trầm trọng ở Nghệ An

Clip: Quang An Khu chung cư Quang Trung nằm ngay trung tâm thành phố Vinh (cũ), nay thuộc phường Thành Vinh, được Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Đức viện trợ xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 1976. Khi nhắc về chung cư này, người dân phường Thành Vinh nói riêng và TP. Vinh (cũ) nói chung luôn tự hào và đầy hoài niệm về một thời lịch sử đã qua. Ảnh: Quang An Đến nay, sau khoảng 50 năm đi vào hoạt động, trước sự bào mòn của thời gian, khu chung cư Quang Trung hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy hiểm cho cư dân. Ảnh: Quang An Theo UBND phường Thành Vinh cho biết, hiện còn 6 tòa chung cư Quang Trung cũ vẫn còn người dân sinh sống, chưa thể di dời bao gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2 với tổng số khoảng 440 căn hộ với hơn 1.000 cư dân tiếp tục bám trụ. Ảnh: Quang An Phần trụ của các tòa nhà đã xuống cấp nặng, không còn khả năng chống chịu với thời gian. Ảnh: Quang An Ông Dương Xuân Cường, cư dân tại tòa C4 Quang Trung chia sẻ: Hầu như tháng nào cũng có hiện tượng vữa trên trần nhà rơi xuống, bong tróc từng mảng lớn, rất nguy hiểm, những ngày mưa gió, bà con không dám ngủ, luôn sống trong lo lắng, bất an. Ảnh: Quang An Tại tầng 1 của các tòa nhà đều thấy rõ sự xuống cấp, xập xệ, trụ yếu, tường nứt nẻ và hệ thống thoát nước không đảm bảo, nguy cơ mất an toàn cao. Ảnh: Quang An Bà Lê Thị Thanh Yên đã sống ở chung cư này từ những ngày đầu đưa vào sử dụng, đến nay, dù căn nhà của bà đã loang lổ nhiều vết nứt, tuy nhiên, bà vẫn chưa thể dời đi, tiếp tục bám trụ vì dự án tái định cư vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Quang An Phía trong các căn chung cư Quang Trung đều có diện tích nhỏ hẹp chỉ vài chục mét vuông, người dân sinh hoạt chật chội, ẩm thấp. Ảnh: Quang An Theo khảo sát của phường Thành Vinh, do lo ngại nguy hiểm nên đến nay có khoảng 30% số hộ dân tại các chung cư Quang Trung đã chuyển đi ở nơi khác, nhiều gia đình cho thuê, làm kho chứa hàng, không dám ở lại... Ảnh: Quang An Bà Võ Thị Hải, cư dân chung cư Quang Trung chia sẻ: Do trần nhà thường xuyên có hiện tượng bong tróc, rơi vữa nên bà phải thuê thợ che lại bằng mái tôn để đảm bảo an toàn. Đã có trường hợp người dân bị vữa rơi trúng đầu, phải nhập viện. Ảnh: Quang An Một số cư dân khác đã rào lại các trụ xuống cấp nặng bằng các thanh thép, tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời. Ảnh: Quang An Lan can cầu thang của các tòa nhà hầu hết đều đã bị gỉ sét, hư hỏng, rung lắc mỗi khi di chuyển. Ảnh: Quang An Các bậc thang cũng trong tình cảnh tương tự. Ảnh: Quang An Mới đây nhất, vào ngày 19/8, một mảng lan can tại tòa C4 Quang Trung bất ngờ bị gãy đổ, nếu rơi xuống có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân phía dưới. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh đã có mặt kịp thời để đưa thanh lan can xuống an toàn. Ảnh: Q.A Phần lan can bị hư hỏng đã được thay thế tạm thời cho cư dân, tuy nhiên, với việc 2 trụ để gắn lan can đang bị bong tróc, nứt nẻ, hư hỏng nặng thì bà con vẫn chưa thể yên tâm sinh sống. Ảnh: Quang An Được biết, hiện đã có dự án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân ở các khu C2, C3, C4, C5, C6 với 2 tòa nhà CT3A và CT3B, nằm trên địa bàn phường Thành Vinh. Ảnh: Quang An
