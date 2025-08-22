Kinh tế

Cận cảnh chung cư 50 năm tuổi xuống cấp trầm trọng ở Nghệ An

Từng là niềm tự hào của thành phố Vinh (cũ), tuy nhiên, đến nay, sau 50 năm đưa vào sử dụng, chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã xuống cấp nặng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, người dân luôn sống trong cảnh bất an, nhất là trong mùa mưa bão.