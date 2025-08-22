Thứ Sáu, 22/8/2025
Cận cảnh chung cư 50 năm tuổi xuống cấp trầm trọng ở Nghệ An

Quang An 22/08/2025 16:19

Từng là niềm tự hào của thành phố Vinh (cũ), tuy nhiên, đến nay, sau 50 năm đưa vào sử dụng, chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã xuống cấp nặng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, người dân luôn sống trong cảnh bất an, nhất là trong mùa mưa bão.

Clip: Quang An
bna_3b.jpg
Khu chung cư Quang Trung nằm ngay trung tâm thành phố Vinh (cũ), nay thuộc phường Thành Vinh, được Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Đức viện trợ xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 1976. Khi nhắc về chung cư này, người dân phường Thành Vinh nói riêng và TP. Vinh (cũ) nói chung luôn tự hào và đầy hoài niệm về một thời lịch sử đã qua. Ảnh: Quang An
bna_3a.jpg
Đến nay, sau khoảng 50 năm đi vào hoạt động, trước sự bào mòn của thời gian, khu chung cư Quang Trung hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy hiểm cho cư dân. Ảnh: Quang An
bna_5.jpg
Theo UBND phường Thành Vinh cho biết, hiện còn 6 tòa chung cư Quang Trung cũ vẫn còn người dân sinh sống, chưa thể di dời bao gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2 với tổng số khoảng 440 căn hộ với hơn 1.000 cư dân tiếp tục bám trụ. Ảnh: Quang An
bna_4(2).jpg
Phần trụ của các tòa nhà đã xuống cấp nặng, không còn khả năng chống chịu với thời gian. Ảnh: Quang An
bna_1(1).jpg
Ông Dương Xuân Cường, cư dân tại tòa C4 Quang Trung chia sẻ: Hầu như tháng nào cũng có hiện tượng vữa trên trần nhà rơi xuống, bong tróc từng mảng lớn, rất nguy hiểm, những ngày mưa gió, bà con không dám ngủ, luôn sống trong lo lắng, bất an. Ảnh: Quang An
bna_1a.jpg
Tại tầng 1 của các tòa nhà đều thấy rõ sự xuống cấp, xập xệ, trụ yếu, tường nứt nẻ và hệ thống thoát nước không đảm bảo, nguy cơ mất an toàn cao. Ảnh: Quang An
bna_11.jpg
Bà Lê Thị Thanh Yên đã sống ở chung cư này từ những ngày đầu đưa vào sử dụng, đến nay, dù căn nhà của bà đã loang lổ nhiều vết nứt, tuy nhiên, bà vẫn chưa thể dời đi, tiếp tục bám trụ vì dự án tái định cư vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Quang An
bna_8.jpg
Phía trong các căn chung cư Quang Trung đều có diện tích nhỏ hẹp chỉ vài chục mét vuông, người dân sinh hoạt chật chội, ẩm thấp. Ảnh: Quang An
bna_10.jpg
Theo khảo sát của phường Thành Vinh, do lo ngại nguy hiểm nên đến nay có khoảng 30% số hộ dân tại các chung cư Quang Trung đã chuyển đi ở nơi khác, nhiều gia đình cho thuê, làm kho chứa hàng, không dám ở lại... Ảnh: Quang An
bna_12.jpg
Bà Võ Thị Hải, cư dân chung cư Quang Trung chia sẻ: Do trần nhà thường xuyên có hiện tượng bong tróc, rơi vữa nên bà phải thuê thợ che lại bằng mái tôn để đảm bảo an toàn. Đã có trường hợp người dân bị vữa rơi trúng đầu, phải nhập viện. Ảnh: Quang An
bna_11c.jpg
Một số cư dân khác đã rào lại các trụ xuống cấp nặng bằng các thanh thép, tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời. Ảnh: Quang An
bna_11b.jpg
Lan can cầu thang của các tòa nhà hầu hết đều đã bị gỉ sét, hư hỏng, rung lắc mỗi khi di chuyển. Ảnh: Quang An
bna_11a.jpg
Các bậc thang cũng trong tình cảnh tương tự. Ảnh: Quang An
bna_6(1).jpg
Mới đây nhất, vào ngày 19/8, một mảng lan can tại tòa C4 Quang Trung bất ngờ bị gãy đổ, nếu rơi xuống có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân phía dưới. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh đã có mặt kịp thời để đưa thanh lan can xuống an toàn. Ảnh: Q.A
bna_9.jpg
Phần lan can bị hư hỏng đã được thay thế tạm thời cho cư dân, tuy nhiên, với việc 2 trụ để gắn lan can đang bị bong tróc, nứt nẻ, hư hỏng nặng thì bà con vẫn chưa thể yên tâm sinh sống. Ảnh: Quang An
bna_3(3).jpg
Được biết, hiện đã có dự án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân ở các khu C2, C3, C4, C5, C6 với 2 tòa nhà CT3A và CT3B, nằm trên địa bàn phường Thành Vinh. Ảnh: Quang An

