Cần có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An, từ hầm Trường Vinh (TX. Nghi Sơn - Thanh Hóa) đến xã Diễn Cát (Diễn Châu, Nghệ An) được thông xe kỹ thuật và vận hành được 1 tuần. Từ thực tế tham gia giao thông, có thể nhận thấy một số nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến này.

Cụ thể, tại một số đoạn từ các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) trở ra đến Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) đi qua núi có 2 bên là ta-luy dương, hoặc một số đoạn cao tốc khác qua huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu, do nhà thầu thi công chưa lắp xong hàng rào sắt bảo vệ cao tốc nên xảy ra tình trạng một số gia súc như dê, bò đi vào sát bờ cao tốc tìm kiếm thức ăn.

Thời điểm chúng tôi đi trên cao tốc Bắc - Nam đến nút giao Quốc lộ 48D tại xã Quỳnh Vinh, thậm chí có một đàn dê đang vào gặm cỏ dưới hộ lan vòng xoay xuống Quốc lộ 48D về phía Đông. Đây là một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, bởi phương tiện giao thông đi trên cao tốc với tốc độ khá cao.

Cao tốc Bắc Nam đoạn từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) qua địa bàn xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu (Nghệ An) có 2 bên hành lang taluy dương nên nguy cơ gia súc như dê, bò nuôi thả rông xâm nhập cao tốc gây tai nạn rất cao. Ảnh: Nguyễn Hải

Hiện tại, cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đang được giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h, nhưng trên thực tế nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao hơn; 2 bên cao tốc là dải hộ lan bằng sắt cứng, chỉ cần gặp chướng ngại vật và gia súc thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn.

Bên cạnh đó, mặc dù các phương tiện giao thông đã được lưu thông nhưng các đơn vị vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các đường dân sinh phía dưới, một số đoạn hàng rào sắt ngăn cách đồng ruộng với cao tốc bên đường chưa thi công, lắp đặt xong.

Được biết, địa bàn các xã có cao tốc Bắc - Nam đi qua gồm: Diễn Đồng, Diễn Đoài (Diễn Châu); Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) hay Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) đều là những xã có nghề chăn nuôi gia súc là trâu, bò, dê khá phát triển. Việc thả rông gia súc xâm nhập vào cao tốc tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện trên đường.

Lực lượng chức năng trực hướng dẫn giao thông tại nút giao Quốc lộ 48B ở xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu) những ngày đầu khi cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An mới đưa vào vận hành. Ảnh: CTV cung cấp

Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Cao tốc mới đưa vào vận hành nên ít nhiều người và phương tiện tham gia giao thông lên xuống còn bỡ ngỡ. Thời gian đầu chưa quen thì lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn, tuyên truyền nhắc nhở; đồng thời, chỉ đạo các địa phương có cao tốc đi qua tích cực tuyên truyền bà con về quy định cấm các phương tiện giao thông thô sơ lên cao tốc. Sắp tới, Ban An toàn giao thông tỉnh dự kiến sẽ có cuộc làm việc riêng với chủ đầu tư dự án để thống nhất một số nội dung đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến này.

Người điều khiển phương tiện giao thông đi trên cao tốc cần chú ý các biển chỉ dẫn lên/xuống tại nút giao để không bị động, bất ngờ, khiến phải dừng hoặc lùi xe trên cao tốc rất nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Hải

Để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An vừa mới đưa vào vận hành, chủ đầu tư cần rà soát, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành hạng mục hàng rào bảo vệ hành lang. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông các huyện, thị nơi có cao tốc đi qua cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi để bà con nhân dân, nhất là các hộ nuôi dê không chăn thả rông ở khu vực gần cao tốc đi qua.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều, người dân đi xe máy, xe đạp, thậm chí trẻ em đi bộ, gia súc thả rông lên cao tốc là hành vi bị cấm. Ảnh chụp sau ngày cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu thông xe kỹ thuật. Nguồn: plo.vn

Đặc biệt, cần tuyên truyền và nhắc nhở là cao tốc chỉ dành cho xe ô tô con và ô tô tải dưới 10 tấn đi lại; các phương tiện xe thô sơ khác như xe máy, xe đạp không được đi vào cao tốc. Hiện nay, vẫn còn tình trạng người dân vô tư đi xe đạp, xe máy trên tuyến.

Vì vậy, về lâu dài, các địa phương nơi có cao tốc đi qua cần mở chiến dịch truyền thông, tuyên truyền để người dân sống hai bên cao tốc biết việc phương tiện thô sơ lên cao tốc là bị cấm; đồng thời, giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ các hạng mục kỹ thuật an toàn giao thông, không được tùy tiện tháo dỡ hoặc đóng/mở hàng rào, hộ lan cao tốc trái phép.