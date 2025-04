Thị trường Cập nhật giá vàng ngày 15/4/2025: Giá vàng trong nước tăng lập đỉnh mới ngược chiều giá vàng thế giới Cập nhật giá vàng lúc 12h00 hôm nay 15/4/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ lên kỷ lục mới 108 triệu đồng/lượng. Trái lại, giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ khi đồng USD hồi phục

Giá vàng trong nước hôm nay 15/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 12h00 ngày 15/4/2025, giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 105,2-107,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 105,5-108 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 106-108 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 105,2-107,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 104,5-107,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 12h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 102,5-105,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 103,3-106,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 15/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 15/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

105,5 108

+500 +500 Tập đoàn DOJI

105,2

107,7

+200

+200 Mi Hồng

106 108

+200 +500 PNJ

105,2

107,7

+200 +200 Vietinbank Gold

108



+500 Bảo Tín Minh Châu

105,2

107,2

+200 +200

Phú Quý 104,5 107,7

+500 +200

1. DOJI - Cập nhật: 15/4/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 105,200 ▲200K 107,700 ▲200K AVPL/SJC HCM 105,200 ▲200K 107,700 ▲200K AVPL/SJC ĐN 105,200 ▲200K 107,700 ▲200K Nguyên liệu 9999 - HN 102,300 ▲500K 104,800 ▲700K Nguyên liệu 999 - HN 102,200 ▲500K 104,700 ▲700K

2. PNJ - Cập nhật: 15/4/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 102.300 ▲300K 105.500 ▲400K TPHCM - SJC 105.200 ▲200K 107.700 ▲200K Hà Nội - PNJ 102.300 ▲300K 105.500 ▲400K Hà Nội - SJC 105.200 ▲200K 107.700 ▲200K Đà Nẵng - PNJ 102.300 ▲300K 105.500 ▲400K Đà Nẵng - SJC 105.200 ▲200K 107.700 ▲200K Miền Tây - PNJ 102.300 ▲300K 105.500 ▲400K Miền Tây - SJC 105.200 ▲200K 107.700 ▲200K Giá vàng nữ trang - PNJ 102.300 ▲300K 105.500 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 105.200 ▲200K 107.700 ▲200K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 102.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - SJC 105.200 ▲200K 107.700 ▲200K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 102.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 102.300 ▲300K 105.500 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 102.300 ▲300K 105.500 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 102.300 ▲300K 104.800 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 102.200 ▲300K 104.700 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 101.560 ▲300K 104.060 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 101.350 ▲290K 103.850 ▲290K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 76.250 ▲220K 78.750 ▲220K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 58.960 ▲180K 61.460 ▲180K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 41.250 ▲130K 43.750 ▲130K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 93.600 ▲280K 96.100 ▲280K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 61.580 ▲180K 64.080 ▲180K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 65.770 ▲190K 68.270 ▲190K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 68.910 ▲200K 71.410 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.950 ▲110K 39.450 ▲110K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 32.230 ▲90K 34.730 ▲90K

3. SJC - Cập nhật: 15/4/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 105,500 ▲500K 108,000 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 105,500 ▲500K 108,020 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 105,500 ▲500K 108,030 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 102,500 ▲500K 105,500 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 102,500 ▲500K 105,600 ▲500K Nữ trang 99,99% 102,500 ▲500K 105,000 ▲500K Nữ trang 99% 100,160 ▲495K 103,960 ▲495K Nữ trang 68% 67,757 ▲340K 71,557 ▲340K Nữ trang 41,7% 40,139 ▲208K 43,939 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 15/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 12h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3228,69 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 3,78 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.080 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,55 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 4,33 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh liên tiếp lên mức cao kỷ lục. Nguyên nhân là do đồng USD tăng giá trở lại sau một tuần giảm sâu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá lâu dài.

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa tại Bloomberg Intelligence, cho rằng việc vàng vượt 3.200 USD chỉ mới là khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới. Ông đánh giá Mỹ đang bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm dài hạn và điều đó làm thay đổi hướng đi của dòng tiền toàn cầu.

McGlone phân tích rằng giá vàng đang xây dựng nền tảng vững quanh vùng 3.000 USD và sẽ tiến tới 4.000 USD, chỉ là vấn đề thời gian. Đối với ông, những biến động trong ngắn hạn là cơ hội cho giới đầu cơ, nhưng xu hướng chính đã rõ ràng.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng gần 25%, nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn mạnh vào quỹ ETF và bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn. Goldman Sachs cũng vừa nâng dự báo cuối năm của vàng lên 3.700 USD và có thể lên tới 3.900 USD nếu kinh tế toàn cầu bước vào suy thoái.

McGlone cho rằng đà tăng của giá vàng phản ánh sự rút vốn khỏi các tài sản đầu cơ và dòng tiền đổ về nơi trú ẩn. Vàng hiện đang được định giá cao nhất từ trước đến nay so với trái phiếu dài hạn của Mỹ, điều này bắt nguồn từ tình trạng nợ công leo thang và áp lực lạm phát do chính sách thuế.

Theo nhà chiến lược thị trường Yeap Jun Rong từ IG, vàng tăng giá do các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản an toàn để bảo vệ danh mục trước những biến động từ chính sách thuế. Mỹ đang xem xét áp thuế đối với hàng nhập khẩu dược phẩm và chất bán dẫn, với lý do phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nước ngoài có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump cũng thông báo sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần tới, khiến thị trường thêm căng thẳng. Yeap nhận định, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì, nhất là khi bất ổn về thuế kéo dài.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic, cho rằng sự không chắc chắn từ chính sách thuế và các biện pháp khác đang khiến nền kinh tế rơi vào trạng thái "tạm dừng". Ông đề nghị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên giữ nguyên lãi suất cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giảm 0,4% xuống 32,22 USD/ounce, giá bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 952,60 USD, còn giá palladium giảm 0,7% xuống 949,92 USD.

Dự báo giá vàng

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, kỳ vọng giá có thể tiến tới 4.000 USD/ounce trong thời gian tới. McGlone cho rằng thị trường Mỹ đang bước vào giai đoạn đầu của một chu kỳ suy giảm, kéo theo sự thay đổi lớn trong cách vận hành của dòng tiền.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi cho rằng những đợt điều chỉnh gần đây của vàng chỉ mang tính tạm thời, không làm thay đổi xu hướng chính. Ông nhận định vàng đang có động lực lớn và vẫn còn nhiều nhà đầu tư chờ cơ hội tham gia.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết ông vẫn giữ vững quan điểm lạc quan với vàng trong suốt thời gian qua và hiện tại không có lý do gì để thay đổi nhận định đó.

Colin Cieszynski từ SIA Wealth Management nhận định đồng USD đang trong xu hướng giảm, trong khi các yếu tố bất ổn toàn cầu tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Theo ông, đây là cơ sở vững chắc để duy trì tâm lý tích cực với giá vàng trong thời gian tới.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nhận định rằng môi trường hiện tại đang rất thuận lợi cho vàng. Đồng USD suy yếu cùng với những bất ổn trên thị trường tài chính có thể đẩy giá vàng lên các mốc kỷ lục mới, trước mắt là 3.300 USD/ounce và sau đó là 3.500 USD/ounce.

Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International, cho rằng sau đợt tăng giá mạnh, thị trường có thể chứng kiến một đợt chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này không đủ để làm gián đoạn xu hướng đi lên của giá vàng.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cũng đồng tình với xu hướng tăng giá, với điều kiện giá vàng không sụt mạnh xuống dưới mức 3.224,5 USD/ounce.

Trong khi đó, các chuyên gia như Darin Newsom và James Stanley đều nhận định vàng là lựa chọn hợp lý giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu. Những yếu tố như đồng USD yếu và lợi suất trái phiếu thấp vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Chuyên gia Dương Anh Vũ dự báo giá vàng có thể chạm mốc 3.320 USD/ounce trong vòng 1 đến 2 tuần tới. Ông cho rằng giá có thể thiết lập đỉnh mới trong thời gian tới do đàm phán thuế giữa Mỹ và các đối tác dự báo sẽ không đạt kết quả nhanh chóng, trong khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố rủi ro lớn. Tuy vậy, ông cũng cảnh báo rằng khi vàng tăng quá nhanh thì cũng có nguy cơ điều chỉnh mạnh, nên nhà đầu tư cần cẩn trọng.