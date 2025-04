Thị trường Cập nhật giá vàng ngày 14/4/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, vàng thế giới giảm nhẹ Cập nhật giá vàng lúc 16h30 hôm nay 14/4/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mức cao nhất mọi thời đại ở mức 107,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng thế giới lại quay đầu giảm nhẹ sau khi tổng thống Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với điện thoại và máy tính

Giá vàng trong nước hôm nay 14/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 16h30 ngày 14/4/2025, giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 105-107,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 105-107,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 105,8-107,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 105-107,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 104-107,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 102-105 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 102,6-106,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 14/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

105 107,5

+2000 +1000 Tập đoàn DOJI

105

107,5

+2000

+1000 Mi Hồng

105,8 107,5

+1800 +2000 PNJ

105

107,5

+2000 +1000 Vietinbank Gold

107,5



+1000 Bảo Tín Minh Châu

105

107,5

+2000 +1000

Phú Quý 104 107,5

+1500 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 14/4/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 105,000 ▲2000K 107,500 ▲1000K AVPL/SJC HCM 105,000 ▲2000K 107,500 ▲1000K AVPL/SJC ĐN 105,000 ▲2000K 107,500 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 101,800 ▲800K 104,100 ▲200K Nguyên liệu 999 - HN 101,700 ▲800K 104,000 ▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 14/4/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 10.500 10.750 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 10.200 10.510 Vàng Kim Bảo 999.9 10.200 10.510 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 10.200 10.510 Vàng nữ trang 999.9 10.200 10.450 Vàng nữ trang 999 10.190 10.440 Vàng nữ trang 9920 10.126 10.376 Vàng nữ trang 99 10.106 10.356 Vàng 750 (18K) 7.603 7.853 Vàng 585 (14K) 5.878 6.128 Vàng 416 (10K) 4.112 4.362 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 10.200 10.510 Vàng 916 (22K) 9.332 9.582 Vàng 610 (14.6K) 6.140 6.390 Vàng 650 (15.6K) 6.558 6.808 Vàng 680 (16.3K) 6.871 7.121 Vàng 375 (9K) 3.684 3.934 Vàng 333 (8K) 3.214 3.464

3. SJC - Cập nhật: 14/4/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 105,000 ▲2000K 107,500 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 105,000 ▲2000K 107,520 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 105,000 ▲2000K 107,530 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 102,000 ▲600K 105,000 ▲100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 102,000 ▲600K 105,100 ▲100K Nữ trang 99,99% 102,000 ▲600K 104,500 ▲100K Nữ trang 99% 99,665 ▲99K 103,465 ▲99K Nữ trang 68% 67,417 ▲68K 71,217 ▲68K Nữ trang 41,7% 39,930 ▲41K 43,730 ▲41K

Giá vàng thế giới hôm nay 14/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3226,89 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,02 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.000 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 4,33 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi đạt mức cao kỷ lục trước đó, do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố miễn thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng như điện thoại và máy tính, khiến thị trường giảm bớt lo ngại.

Cụ thể, giá vàng thế giới giảm 0,1%, sau khi trước đó chạm mức cao nhất mọi thời đại là 3.245,42 USD. Trong khi đó, giá vàng tương lai tại Mỹ tăng nhẹ 0,1%, lên 3.248,30 USD.

Theo nhận định của chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade, đồng USD yếu hơn thời gian gần đây đã hỗ trợ giá vàng tăng, nhưng việc Mỹ miễn thuế một số sản phẩm công nghệ khiến nhà đầu tư mạnh dạn hơn, giảm nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Điều này khiến giá vàng không có xu hướng rõ ràng.

Dù Nhà Trắng đã công bố miễn thuế với một số mặt hàng, Tổng thống Trump khẳng định điều này chỉ là tạm thời. Ông tiếp tục nhấn mạnh quan điểm cứng rắn trong cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc. Chuyên gia Waterer cho rằng, những diễn biến khó lường về thuế quan khiến thị trường tài chính biến động mạnh. Nếu đồng USD tiếp tục yếu, giá vàng có thể tăng lên mức 3.300 USD/ounce trong ngắn hạn.

Tuần trước, giá vàng lần đầu vượt ngưỡng 3.200 USD/ounce do lo ngại leo thang từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán giá vàng có thể lên tới 3.700 USD vào cuối năm 2025, cao hơn so với mức 3.300 USD dự báo trước đó, nhờ nhu cầu mua vàng mạnh từ các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF.

Vàng đang phát huy đúng vai trò truyền thống của nó, trở thành nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư giữa lúc thị trường tài chính chao đảo vì các chính sách thuế quan gây tranh cãi của Mỹ. Sự bất ổn còn khiến giới đầu tư bắt đầu nghi ngờ về vị thế của trái phiếu chính phủ Mỹ, vốn được xem là tài sản ổn định nhất thế giới.

Tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, giá vàng trong nước tăng mạnh do người dân và nhà đầu tư tìm cách bảo vệ tài sản trước rủi ro từ chiến tranh thương mại. Trong khi đó, giá bạc giảm 0,6% xuống 32,06 USD/ounce, bạch kim tăng 1% lên 952,50 USD. Paladi cũng tăng 1,3%, đạt 927,25 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chính sách thương mại và kinh tế khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu ông Trump tiếp tục leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc và tăng thuế nhập khẩu từ mức cơ bản 10% lên các quốc gia khác sau thời gian tạm ngừng 90 ngày, giá vàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh.

Tuy nhiên, nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giúp cả hai bên "giữ thể diện", đồng thời các nước khác cũng đàm phán thành công để duy trì thương mại toàn cầu, thì đà tăng của vàng có thể chững lại. Vấn đề nằm ở chỗ, dự đoán được hướng đi của cuộc chiến thuế quan này gần như là một trò đoán mò.

Tuần trước, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã tăng mạnh nhất trong hai thập kỷ, đạt 4,478%. Việc đồng USD và trái phiếu Mỹ bị đặt dấu hỏi đã tiếp thêm sức mạnh cho giá vàng. Khi niềm tin vào các kênh đầu tư truyền thống suy giảm, giới đầu tư đổ xô tìm đến vàng như một lá chắn an toàn trước những cơn bão thị trường.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs mới đây đã điều chỉnh tăng mạnh dự báo giá vàng cuối năm lên 3.700 USD/ounce, so với mức 3.300 USD trước đó. Lý do chính đến từ nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương cùng những lo ngại về suy thoái kinh tế khiến dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng tăng vọt.

Theo phân tích của Goldman Sachs, các ngân hàng trung ương đang mua vàng với tốc độ trung bình 80 tấn/tháng, cao hơn so với dự kiến 70 tấn trước đó và vượt xa mức trung bình 17 tấn/tháng giai đoạn trước năm 2022. Bên cạnh đó, các quỹ ETF vàng cũng thu hút lượng tiền lớn do nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn, trong bối cảnh xác suất nước Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới được dự báo ở mức 45%.

Goldman Sachs nhận định trong trung hạn, giá vàng vẫn có nhiều khả năng tiếp tục tăng. Nếu các ngân hàng trung ương duy trì mua 100 tấn/tháng, giá vàng có thể chạm 3.810 USD vào cuối năm 2025. Trường hợp suy thoái xảy ra, dòng tiền vào ETF vàng có thể đạt mức như thời đại dịch, đẩy giá lên 3.880 USD.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng đưa ra kịch bản giá vàng chỉ ở mức 3.550 USD nếu kinh tế phục hồi tốt hơn dự kiến nhờ giảm bớt bất ổn chính sách, khiến dòng tiền vào ETF quay trở lại mức dự báo ban đầu. Dù vậy, xu hướng chung vẫn nghiêng về phía giá vàng tiếp tục tăng trong thời gian tới.