Thị trường Giá vàng hôm nay 14/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới có tuần tăng mạnh nhất trong 5 năm qua Giá vàng hôm nay 14/4/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có tuần tăng mạnh nhất trong 5 năm qua kể từ tháng 3/2020. Đà tăng giá vàng hiện tại phản ánh mức độ bất ổn kinh tế quá lớn, không có mô hình nào dự đoán giá vàng hiệu quả

Giá vàng trong nước hôm nay 14/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 14/4/2025, giá vàng trong nước tăng cao phá mức đỉnh kỷ lục ngày hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chốt tuần, giá vàng tăng 5,9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi so với hôm qua. Tổng kết tuần, giá vàng tăng 5,9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 104-105,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4,7 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 5,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 102,5-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 101,2-104,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 101,6-105,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 14/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

103 106,5

- - Tập đoàn DOJI

103

106,5

-

- Mi Hồng

104 105,5

+700 +800 PNJ

103

106,5

- - Vietinbank Gold

106,5



- Bảo Tín Minh Châu

103

106,5

- -

Phú Quý 102,5 106,5

- -

Giá vàng thế giới hôm nay 14/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 18h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3235,91 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua và tăng 205,19 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (25.920 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 4,33 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, giá vàng giao ngay đã vượt mốc 3.200 USD/ounce và tăng 6,77% so với cuối tuần trước, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong 5 năm qua kể từ tháng 3/2020. Mặc dù đà tăng gần đây có phần dốc đứng, khiến giá vàng trông như đang ở trạng thái "quá mua", nhưng các chuyên gia cho rằng thật khó xác định mức giá hợp lý trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu tăng.

Sự hỗn loạn trên thị trường tài chính toàn cầu đã đẩy giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục mới, và nhiều chuyên gia tin rằng kim loại quý này vẫn còn đà tăng mạnh trong thời gian tới do danh sách các tài sản trú ẩn an toàn ngày càng thu hẹp.

Jerry Prior, Giám đốc điều hành Mount Lucas Management và Quản lý danh mục cấp cao của quỹ ETF KMLM, nhận định rằng trong bối cảnh thị trường đầy bất ổn như hiện nay, việc giá vàng liên tục lập kỷ lục mới là điều dễ hiểu.

Ông cho rằng giá vàng hiện tại phản ánh đúng những gì đang diễn ra, nhưng thị trường biến động đến mức chỉ một giờ sau mọi nhận định có thể thay đổi. Điều đó cho thấy mức độ bất ổn đang quá lớn và không có mô hình nào có thể áp dụng hiệu quả trong tình hình chưa từng có tiền lệ này.

David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, cho rằng thông thường, vàng sẽ cần thời gian điều chỉnh để tạo vùng giá ổn định trước khi thu hút người mua mới. Tuy nhiên, hiện tại nhà đầu tư đang tìm nơi trú ẩn giữa cơn bão thị trường. Kênh đầu tư truyền thống là trái phiếu chính phủ Mỹ đã không còn hiệu quả, khiến vàng tiếp tục là lựa chọn thay thế an toàn.

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng. Ông cho biết: “Đúng là vàng đang bị mua quá mức, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn như hiện nay, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn. Khi nỗi sợ hãi lên ngôi, vàng trở thành nơi trú ẩn duy nhất, và điều đó có thể đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi thị trường quay lại thực tế.”

Jonas Goltermann, Phó Kinh tế trưởng phụ trách thị trường tại Capital Economics, cho rằng đồng USD đang trải qua một sự thay đổi lớn khi kinh tế toàn cầu tiếp tục phản ứng trước các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm qua. Mặc dù có thể kết thúc tuần ở ngưỡng 100 điểm, nhiều nhà phân tích cho rằng thiệt hại với đồng USD đã xảy ra và rất khó đảo ngược.

Ông nhận định rằng còn quá sớm để kết luận những tác động lâu dài của chuỗi biến động dữ dội trong 10 ngày qua, nhưng không thể phủ nhận rằng vai trò dự trữ và vị thế thống trị toàn cầu của đồng USD đang bị đặt dấu hỏi. Dù quán tính và mạng lưới sử dụng đồng USD vẫn rất lớn, ông dự báo đồng tiền này sẽ phục hồi phần nào, nhưng sức ảnh hưởng sẽ không còn như trước.

Dự báo giá vàng

Adam Button, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng nước Mỹ đang tự đẩy mình vào thế khó. Ông nhận định: “Ai cũng đang tìm nơi trú ẩn an toàn, và vàng đang làm rất tốt vai trò đó.”

Một điểm đáng chú ý khác được ông Button đề cập là phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ trong tuần này, cho phép Tổng thống có thể sa thải người đứng đầu các cơ quan độc lập. Điều này làm dấy lên khả năng Tổng thống Trump có thể giành quyền kiểm soát trực tiếp Cục Dự trữ Liên bang. “Nếu Trump sa thải Chủ tịch Powell, lựa chọn duy nhất là dồn vốn vào vàng,” ông nói. “Trong kịch bản đó, giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce.”

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex cho rằng vàng đang được hưởng lợi từ làn sóng bất ổn và đà suy yếu của đồng USD. Ông nhận định mục tiêu tiếp theo của vàng có thể là 3.300 USD và xa hơn là 3.500 USD nếu xu hướng hiện tại tiếp tục. Ông nói: “Rất khó để nói đến kháng cự lúc này, vì vàng đang đi theo hướng gần như không có giới hạn.”

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cũng cho rằng bất kỳ đợt điều chỉnh nào gần đây của vàng đều chỉ là tạm thời, và xu hướng tăng vẫn được duy trì mạnh mẽ với lượng người mua tiềm năng còn lớn.

Các chuyên gia khác như Darin Newsom và James Stanley đều cho rằng trong bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu, giá vàng vẫn là lựa chọn hợp lý. James Stanley nhấn mạnh ông vẫn giữ quan điểm lạc quan với vàng từ lâu và không thấy lý do gì để thay đổi lúc này.

Daniel Pavilonis từ RJO Futures cho biết diễn biến gần đây của thị trường trái phiếu đã tạo động lực lớn cho vàng, đặc biệt sau ngày 2/4. Ông cảnh báo rằng nếu lợi suất trái phiếu dài hạn bất ngờ giảm mạnh, vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn, nhưng về dài hạn thì đà tăng vẫn rất mạnh và khó bị cản trở.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng vẫn có khả năng tiếp tục tăng, miễn là không giảm mạnh xuống dưới mốc 3.224,5 USD/ounce. Trước đó, Moor từng dự báo giá vàng sẽ tăng ít nhất 151 USD, tối đa là 954 USD từ vùng giá 2.148,4 USD, và thực tế thị trường đã tăng tới 1.100,6 USD – vượt cả mục tiêu cao nhất của ông.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, tâm lý lạc quan về giá vàng đang lên cao chưa từng thấy. Trong số 16 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có đến 15 người (tương đương 94%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Không ai cho rằng giá sẽ giảm, chỉ duy nhất một chuyên gia (6%) nhận định vàng sẽ giữ nguyên ở mức cao hiện tại.

Về phía nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 275 lượt bình chọn. Trong đó, 189 người (69%) tin rằng giá vàng sẽ tăng, 50 người (18%) dự báo giá sẽ giảm, còn 36 người (13%) cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần tới. Tâm lý này phản ánh rõ sự tin tưởng vào vàng trong bối cảnh các loại tài sản khác đang suy yếu.