Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Cửa Lò với khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp Đảng bộ phường Cửa Lò tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò đã có chia sẻ về khát vọng đưa Cửa Lò vươn mình, xứng tầm đô thị du lịch biển thân thiện văn minh, hiện đại.

Mai Hoa (Thực hiện) • 17/08/2025

Phóng viên: Thưa đồng chí, phường Cửa Lò là đơn vị hành chính được giữ nguyên tên gọi và không gian phát triển của thị xã Cửa Lò trước đây khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương trong giai đoạn phát triển mới?

Đồng chí Ngô Đức Kiên: Việc phường Cửa Lò được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ không gian phát triển của 7 phường cũ thuộc thị xã Cửa Lò trước đây là một minh chứng rõ ràng về vị trí đặc biệt, vai trò chiến lược của Cửa Lò trong tổng thể phát triển của tỉnh Nghệ An. Điều này thể hiện sự đánh giá rất cao từ Trung ương và của tỉnh về tầm vóc, tiềm năng và đóng góp của Cửa Lò. Đây vừa là lợi thế, vừa là trọng trách to lớn mà Đảng bộ và nhân dân phường Cửa Lò phải nỗ lực thay đổi tư duy, tầm nhìn và quyết tâm hành động cao để khẳng định mình trong giai đoạn phát triển mới.

Một góc phường Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu

Cửa Lò vốn được xem là “viên ngọc xanh” của du lịch Nghệ An và là điểm đến du lịch biển nổi bật từ rất sớm, từng được người Pháp chọn làm xây dựng cơ sở nghỉ dưỡng cách đây cả trăm năm. Tiềm năng, thế mạnh này sẽ tiếp tục được làm rõ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với một tầm nhìn và giải pháp quyết liệt để đô thị du lịch Cửa Lò phát triển thân thiện, văn minh, hiện đại trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thành. Ảnh: Phạm Bằng Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành. Ảnh: Phạm Bằng

Phóng viên: Việc xác định tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển cho giai đoạn mới phải trên cơ sở nền tảng hiện tại. Xin đồng chí có thể chia sẻ những kết quả nổi bật mà Cửa Lò đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025?

Đồng chí Ngô Đức Kiên: Điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2020 -2025, từ sự quan tâm của Trung ương và Tỉnh ủy, hạ tầng từng bước được đầu tư, nhiều dự án trọng điểm được triển khai, góp phần mở rộng không gian và hiện đại hoá hạ tầng đô thị. Điển hình cầu Cửa Hội, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường 535 Vinh - Cửa Hội, Quốc lộ ven biển, đường Bình Minh, đường Sào Nam, đường Nguyễn Huệ... Cùng với đó, hạ tầng nội bộ tại các khối, khu dân cư được nhân dân chung sức đầu tư, cơ bản hoàn thành 90% tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 24.622 tỷ đồng, tăng bình quân 11,7%.

Phố đêm Nguyễn Huệ được quy hoạch, phát triển nhằm mục đích đa dạng hóa các loại hình du lịch, dịch vụ. Ảnh: Nguyễn Đạo

Nguồn lực ngoài Nhà nước được thu hút hiệu quả với các dự án du lịch, đô thị lớn được đầu tư. Điển hình là khu vui chơi giải trí VinWonders Cửa Hội; các khu đô thị hiện đại đang được khởi động xây dựng; phát triển một số dịch tài chính, tín dụng, ngân hàng, giáo dục: hơn 300 cơ sở lưu trú, trong đó có 22 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 2 sao đến 5 sao. Hệ thống cảng biển, logistics, cùng hơn 4.000 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã và 4.960 hộ kinh doanh cá thể, góp phần khẳng định, nâng tầm thương hiệu Cửa Lò.

Ngư dân phường Cửa Lò khai thác hải sản. Ảnh: PV Bến cá phường Cửa Lò. Ảnh: Quốc Đàn Khu giải trí VinWonders. Ảnh: Quốc Đàn

Một điểm nhấn quan trọng của Cửa Lò là bước tăng trưởng kinh tế khá. Tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 10%, cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh và nằm trong nhóm tốp đầu các đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn và hàm lượng các ngành dịch vụ chất lượng cao bắt đầu hình thành, phát triển, phản ánh đúng đường lối phát triển của Cửa Lò là lấy dịch vụ làm trọng tâm với tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản phẩm ngành dịch vụ giai đoạn 2020 -2025 ước đạt 9,9%. Lượng khách, doanh thu ngành du lịch hàng năm tăng, dự kiến lượng khách du lịch năm 2025 ước đạt 5,9 triệu lượt, tăng hơn 4 triệu lượt khách so với năm 2020.

Phố biển Cửa Lò đón hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Q.A Ảnh: Q.A Du khách về với biển Cửa Lò. Ảnh: Q.A

Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, hàng hoá phục vụ kinh doanh du lịch và kinh tế biển, lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng được chú trọng về chất lượng và tăng sản lượng, hiệu quả kinh tế bền vững.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Trên địa bàn phường có 22/22 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 14 trường chuẩn mức độ 2. Chất lượng đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên theo hướng vững chắc, giữ vững ngọn cờ đầu trong ngành giáo dục của tỉnh. Cơ sở vật chất y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Trường THPT Cửa Lò 2. Nguồn: FB Nhà trường

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ và khâu đột phá mà Cửa Lò hướng tới trong nhiệm kỳ mới là gì?

Đồng chí Ngô Đức Kiên: Chúng tôi xác định mục tiêu chung trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng Cửa Lò thành đô thị biển xanh - sạch - đẹp, giàu mạnh, văn minh; kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; hạ tầng đồng bộ, hiện đại từng bước; đời sống của nhân dân được nâng cao; giữ gìn bản sắc văn hóa; xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề để Cửa Lò phát triển bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để hiện thực hoá khát vọng đó, chúng tôi đặt ra 22 chỉ tiêu lớn bao trùm 5 lĩnh vực. Trọng tâm, phấn đấu tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 12 - 13%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 189 triệu đồng/năm; thu ngân sách hàng năm tăng 10%. Tổng doanh thu du lịch đạt từ 11.000 - 12.000 tỷ đồng… Ngoài ra, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, văn hóa, giảm nghèo… đều được đặt ra một cách cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi và đồng bộ.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò Ảnh: Mai Hoa

Chúng tôi cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu để tạo động lực thúc đẩy sự bứt phá của Cửa Lò. Trong đó, ba đột phá mà Cửa Lò tập trung:

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển; đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực phục vụ du lịch; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, kết nối liên kết, khẳng định thương hiệu du lịch Cửa Lò trên bản đồ du lịch Việt Nam và các nước trong khu vực; phát triển dịch vụ xúc tiến thương mại, logistics, thương mại điện tử.

Thứ ba, thu hút đầu tư hạ tầng đồng bộ, đặc biệt khu vực phía Đông đường Bình Minh, tạo không gian phát triển đa dạng, có điểm nhấn và sức hút mạnh.

Một góc đô thị Cửa Lò. Ảnh: CSCC

Phóng viên: Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân?

Đồng chí Ngô Đức Kiên: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Lò lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước chuyển biến cùng với “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước. Đây không chỉ là dịp tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, mà quan trọng hơn là xác lập tầm nhìn, chiến lược phát triển phù hợp yêu cầu mới.

Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", chúng tôi mong muốn, Đại hội sẽ là nơi thể hiện đầy đủ nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Cửa Lò trong thời kỳ mới - mở đầu cho quyết tâm phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa Cửa Lò phát triển bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí về những chia sẻ nêu trên! Chúc Đảng bộ và nhân dân Cửa Lò phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa địa phương phát triển đạt mục tiêu đề ra!