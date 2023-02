Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Các ngành phải chủ động phối hợp giải quyết nhanh công việc

(Baonghean.vn) - Sáng 23/02, Sở Y tế Nghệ An đã trao danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; trở thành Bệnh viện công lập đầu tiên tại Nghệ An nhận được danh hiệu này.