Chủ Nhật, 10/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Chùa Phổ Môn trao 600 suất quà hỗ trợ người dân miền núi bị lũ lụt

Huy Thư 10/08/2025 19:01

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trong thiên tai hoạn nạn, chùa Phổ Môn (phường Vinh Hưng) phối hợp với chùa Chung Linh (xã Cát Ngạn), chùa Khánh Long (Đồng Nai) đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Hướng về miền Tây xứ Nghệ”, trao quà cho người dân miền núi bị lũ lụt.

bna_ks2.jpg
Đoàn thiện nguyện chùa Phổ Môn, chùa Chung Linh trao quà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: An Nam

Xuất phát lúc 2h sáng ngày 10/8, buổi trưa cùng ngày, đoàn thiện nguyện gồm chư tăng, phật tử của chùa Phổ Môn, chùa Chung Linh, chùa Khánh Long, do Đại đức Thích Quảng Bảo làm Trưởng đoàn đã có mặt tại xã Mỹ Lý và xã Mường Xén.

Sau khi thăm hỏi bà con địa phương bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua, đoàn đã trao 600 suất quà, trị giá 728 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân 2 xã Mỹ Lý và Mường Xén.

bna_ks1.jpg
Đoàn đã trao 600 suất quà, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Ảnh: An Nam

Đại đức Thích Quảng Bảo, trụ trì chùa Phổ Môn cho biết: Số quà này do nhà chùa kêu gọi bà con phật tử, các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, động viên người dân bị lũ lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Chùa Phổ Môn trao 600 suất quà hỗ trợ người dân miền núi bị lũ lụt

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO