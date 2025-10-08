Xã hội Chùa Phổ Môn trao 600 suất quà hỗ trợ người dân miền núi bị lũ lụt Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trong thiên tai hoạn nạn, chùa Phổ Môn (phường Vinh Hưng) phối hợp với chùa Chung Linh (xã Cát Ngạn), chùa Khánh Long (Đồng Nai) đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Hướng về miền Tây xứ Nghệ”, trao quà cho người dân miền núi bị lũ lụt.

Đoàn thiện nguyện chùa Phổ Môn, chùa Chung Linh trao quà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: An Nam

Xuất phát lúc 2h sáng ngày 10/8, buổi trưa cùng ngày, đoàn thiện nguyện gồm chư tăng, phật tử của chùa Phổ Môn, chùa Chung Linh, chùa Khánh Long, do Đại đức Thích Quảng Bảo làm Trưởng đoàn đã có mặt tại xã Mỹ Lý và xã Mường Xén.

Sau khi thăm hỏi bà con địa phương bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua, đoàn đã trao 600 suất quà, trị giá 728 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân 2 xã Mỹ Lý và Mường Xén.

Đoàn đã trao 600 suất quà, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Ảnh: An Nam

Đại đức Thích Quảng Bảo, trụ trì chùa Phổ Môn cho biết: Số quà này do nhà chùa kêu gọi bà con phật tử, các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, động viên người dân bị lũ lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.