Chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Thái Hòa

Với chủ đề “Thái Hòa – 15 năm một chặng đường”, chương trình được dàn dựng công phu, đặc sắc gồm chương: Chương 1 - Quê hương vang mãi lời Người; Chương 2 - Âm vang miền Tây; Chương 3 - Quê hương chắp cánh vươn xa.

Thị xã Thái Hòa được công bố thành lập ngày 10/5/2008, theo Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Nghĩa Đàn, địa giới hành chính gồm 4 phường, 6 xã, tổng diện tích tự nhiên gần 13.500ha.

Trong ngày 9/5, thị xã Thái Hòa cũng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển. Trải qua 15 năm xây dựng, phát triển, dẫu còn những khó khăn, thử thách, nhưng với tư duy duy đột phá, hành động quyết liệt, khát vọng vươn tầm cùng truyền thống và bản lĩnh vốn có, Đảng bộ và nhân dân TX Thái Hòa đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên xây dựng TX Thái Hòa giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, vững về quốc phòng – an ninh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2008 - 2022 đạt 8,16%. Giá trị tăng thêm bình quân tăng từ 12,8 triệu đồng/người năm 2008 lên 55,2 triệu đồng/người năm 2022. Thu ngân sách giai đoạn 2008-2009 đạt bình quân 50 tỷ đồng/năm, đến giai đoạn 2020-2022 đã đạt bình quân từ 200-250 tỷ đồng/năm.

Trong giai đoạn từ 2008 – 2023, TX Thái Hòa đã thu hút được trên 50 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 3.000 tỷ đồng.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, Giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được chú trọng. Thị xã Thái Hòa cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Thị xã Thái Hòa đang từng bước phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 2/7/2021,về việc xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

