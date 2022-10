Cửa Lò đón hơn 3 triệu lượt khách trong năm đầu phục hồi du lịch

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò cho biết: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trong năm 2021, tuy nhiên, bước sang năm 2022, trong điều kiện thích ứng với tình hình mới, du lịch Cửa Lò đã phục hồi nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Các tiêu chí về du lịch đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, tổng lượng khách từ đầu năm đến nay ước đạt trên 3 triệu lượt, tăng 197% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú ước đạt trên 1 triệu lượt, đạt 201% kế hoạch năm. Khách nước ngoài: 115 đoàn, 1.036 lượt người. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 3.218 tỷ đồng, đạt 211% kế hoạch năm.

Công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch và khai trương Lễ hội Du lịch năm 2022 đã được các phòng, ban, ngành thị xã và các phường triển khai đảm bảo kịp thời đúng tiến độ, thời gian. Tối 8/4/2022 đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cửa Lò tình yêu biển và khát vọng tỏa sáng”, đặc biệt là màn bắn pháo hoa đặc sắc kéo dài 15 phút đã tạo điểm nhấn mở đầu cho một năm du lịch Cửa Lò khởi sắc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân.

Sau khai mạc Lễ hội, thị xã đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động lễ hội phục vụ người dân và du khách như như: Giải cờ người; Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Lễ hội Cầu Ngư tại phường Nghi Hải; Lễ hội Cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ và ngày hội Hoa đăng, Khinh khí cầu... Các hoạt động này đều thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã đang tập trung cao điểm cho giai đoạn "nước rút" về chủ trương giải tỏa các ki-ốt kinh doanh tại khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh, nhằm quy hoạch phát triển không gian du lịch biển Cửa Lò hiện đại, văn minh, đảm bảo cảnh quan đô thị sạch, đẹp.

Báo cáo từ Phòng Quản lý đô thị TX. Cửa Lò cho biết, đến hết ngày 30/10, toàn thị xã đã tháo dỡ xong 203/209 ki-ốt và 16 bãi giữ xe. Có 2 phường hoàn thành việc tháo dỡ là phường Nghi Hương và Nghi Thu. Hiện chỉ còn 2 ki-ốt chưa tháo dỡ xong và 4 ki-ốt đã chuyển đồ về chuẩn bị tháo dỡ trong những ngày tới.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/10/2022 - 31/12/2022, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã sẽ tiến hành giải tỏa, san ủi, vận chuyển toàn bộ rác thải xây dựng ra khỏi khu vực lâm viên về nơi quy định, dọn dẹp và hoàn trả lại mặt bằng.

Bên cạnh việc giải tỏa các ki-ốt phía Đông đường Bình Minh, vấn đề chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gắn với tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh cũng sẽ được tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2023, TX. Cửa Lò phấn đấu đón 3.400.000 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2022. Trong đó, 1.250.000 lượt khách lưu trú, tăng 12% so với năm 2022; Khách quốc tế đạt 2.500 lượt khách. Phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022.