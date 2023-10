Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV; Ngành giáo dục Nghệ An triển khai chương trình 'Sức khỏe của bạn - Hạnh phúc của chúng tôi'; Kiểm soát phương tiện, Cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện đối tượng trộm xe ô tô...