(Baonghean.vn) -Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ; Nghệ An phấn đấu năm 2024 có 28 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 63 nhà giáo Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; Đi chợ biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn sẽ phải sử dụng thẻ ra vào... là những thông tin nổi bật ngày 2/1.