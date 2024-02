(Baonghean.vn) -Các địa phương ở Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2024; Nghệ An tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19; Nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có đơn hàng đến tháng 6…là những thông tin nổi bật ngày 26/2.