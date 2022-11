Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 khảo sát tại các khu công nghiệp ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 đã đến khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Chiều 17/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có các cuộc khảo sát thực tế tại Công ty TNHH VSIP Nghệ An; Khu công nghiệp WHA Industrial Zone1- Nghệ An; làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đoàn đã đi khảo sát và làm việc với các Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Dự án Khu Liên hợp công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An có quy mô 750ha, trong đó phát triển khu công nghiệp 367,6ha; khu đô thị và dịch vụ 382,4ha. Dự án được khởi công từ tháng 9/2015, tính đến tháng 11/2022 đã có 27 nhà đầu tư thuê đất với diện tích 227,44ha/tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê 263,23ha.

Hiện khu công nghiệp đã có 32 dự án được cấp phép đầu tư (23 dự án đi vào hoạt động, 4 dự án đang xây dựng, các dự án còn lại đang làm thủ tục), tổng số vốn đăng ký 17.118 tỷ đồng; có 18 nhà đầu tư (FDI), tổng vốn đăng ký 681,06 triệu USD từ các quốc gia, lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thụy Điển; hiện có 13.574 lao động đang làm việc tại khu công nghiệp.

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone1- Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 22 nghìn tỷ đồng với tổng diện tích 2.100ha. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Công ty WHA Development PLC (WHAID) phát triển tại Việt Nam từ năm 2017.

Tính đến tháng 10/2022, giai đoạn 1 Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone1- Nghệ An đã thu hút được 20 dự án thứ cấp (trong đó có 16 nhà đầu tư nước ngoài và 4 nhà đầu tư trong nước), tổng số vốn đăng ký 638 triệu USD, tổng diện tích cho thuê đất 87,6ha, tỷ lệ đạt 74%.

Cũng trong ngày, Đoàn công tác làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Đến nay, Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An được mở rộng diện tích lên 20.776,47ha nằm trên địa bàn 26 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò và thành phố Vinh. Hiện Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp có 277 dự án đang còn hiệu lực, trong đó có 65 dự án FDI.

Hiện nay, khu công nghiệp Bắc Vinh và khu công nghiệp Nam Cấm cũ đã cơ bản lấp đầy, các khu công nghiệp còn lại đang tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đến nay đạt gần 63%.

Ngoài những kết quả đạt được, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng đã báo cáo với đoàn công tác về những khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp. Đề xuất liên quan đến chủ trương mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam từ 20.776 ha lên 105.850 ha; cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương đặc thù đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao công tác thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An cũng như những đồng hành của tỉnh trong giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan về thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ logistics, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.

Đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh cần tập trung xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành khu vực phát triển kinh tế năng động, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao trong khu vực Bắc Trung bộ; tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cũng đề nghị các khu công nghiệp phối hợp với tỉnh Nghệ An trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ tay nghề cao phục vụ lao động cho các khu công nghiệp.