Đoàn công tác Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Ngày 13/1, Đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An làm trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo.

Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nơi hơn 20 nghìn chiến sĩ cách mạng mãi mãi nằm lại. Đây cũng là nơi yên nghỉ của các liệt sĩ cách mạng: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Cao Văn Ngọc, nữ Anh hùng Võ Thị Sáu…

Nghĩa trang Hàng Dương hiện đang được tôn tạo, nâng cấp khang trang hơn và tiếp đón du khách suốt ngày đêm. Trong ảnh: Đoàn công tác Báo Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Hàng Dương.

Nghĩa trang được chia thành 4 khu vực A, B, C, D. Trong đó, khu A gồm 688 ngôi mộ (có 7 mộ tập thể) trong đó 91 mộ có tên và 597 mộ chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã đổ máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc; nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác để cùng tập thể Báo Nghệ An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xứng đáng là một ngọn cờ đầu trên mặt trận tư tưởng.

Đoàn công tác Báo Nghệ An viếng mộ Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1900 - 1943). Ông là nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách mạng ở đầu thế kỷ 20. Ông sinh ra tại quê mẹ ở xã Long Thượng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An). Cha ông là Nguyễn An Khương, người ở Quán Tre, huyện Hóc Môn (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) - một nhà văn có tinh thần yêu nước, tinh thông Hán học và chữ Quốc ngữ.

Khu mộ đồng chí Lê Hồng Phong nằm tại khu A Nghĩa trang Hàng Dương. Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, trong gia đình nông dân. Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu, ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1935 đến năm 1936. Ngày 22 tháng 6 năm 1939, ông bị mật thám Pháp bắt lần thứ nhất ở tại Sài Gòn và bị kết án 6 tháng tù và trục xuất về Nghệ An. Ngày 6 tháng 2 năm 1940, ông bị bắt lần thứ hai, bị kết án 5 năm tù và đày đi Khám lớn Sài Gòn và Côn Đảo. Ngày 6 tháng 9 năm 1942, ông qua đời trong lúc ở trong tù tại Côn Đảo đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 tuổi.

Vào ban đêm, Nghĩa trang Hàng Dương lung linh kỳ với nhiều ánh nến, hệ thống chiếu sáng trên khắp các khu mộ, vừa tạo không gian trang nghiêm lại rất đỗi yên bình.

Khu B của nghĩa trang Hàng Dương gồm 695 ngôi mộ (có 17 mộ tập thể) trong đó 276 mộ có tên và 419 mộ chưa xác định tên tuổi, quê quán. Đa số các phần mộ từ năm 1945 đến 1960. Ngoài phần mộ của nữ Anh hùng Võ Thị Sáu còn có phần mộ của Anh hùng Cao Văn Ngọc. Ảnh tư liệu.

Tới đây, từng nén nhang được thành kính dâng thắp lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Trong ý nghĩ sâu thẳm của mỗi người là sự biết ơn những người đã anh dũng ngã xuống để cho mình có cuộc sống hôm nay.