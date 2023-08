Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Sáng 30/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã tiếp Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đại diện Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào có các đồng chí: Phetsamone Davongsone - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng; Vongphet Buonmani - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hủa Phăn; Thongmany Khotpanya - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxay cùng các thành viên đi trong đoàn. Tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Ngoại vụ. Về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy vui mừng chào đón Đoàn đại biểu thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay đã về với Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc đoàn đại biểu dồi dào sức khỏe, có nhiều hoạt động ý nghĩa trong những ngày làm việc, công tác tại Nghệ An.

Ôn lại những dấu ấn trong tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và Nghệ An với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay nói riêng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, "mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào đã không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt, trở thành sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội của hai quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào đã trở thành sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An là địa phương có vị trí quan trọng, vừa hội tụ các yếu tố chung, đồng thời, có nhiều yếu tố mang tính đặc thù và riêng biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Là tỉnh có hơn 468 km đường biên giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, cư dân hai nước sống hòa thuận, gắn bó với nhau, uống chung dòng nước, đi chung con đường, nghe chung tiếng gà gáy sáng; có các mối quan hệ thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại thăm thân, giao lưu về văn hoá, kinh tế với nhau. Mối quan hệ đó đang ngày càng đi vào chiều sâu, nâng lên tầm cao mới.

Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 90 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu và đầu tư vào thị trường Lào trên các lĩnh vực, với tổng vốn đầu tư của các dự án trên 200 triệu USD; Các hoạt động đầu tư, hỗ trợ phát triển cũng được triển khai tích cực, nổi bật nhất là dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, có hơn 600 cán bộ, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhiều sinh viên của Lào đã được các gia đình ở Nghệ An đón nhận như con em trong nhà. Đồng thời, nhiều cán bộ, sinh viên tỉnh Nghệ An cũng đã được tiếp nhận đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các trường đại học và cao đẳng của Lào.

Thời gian qua, Nghệ An luôn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương có chung đường biên giới cũng như một số tỉnh có mối quan hệ hợp tác truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh cùng nhau tổ chức góp phần khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nước bạn Lào Ảnh: Thành Cường

Đánh giá cao các hoạt động gặp gỡ hữu nghị, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm của Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An và Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn thế hệ trẻ 2 nước tiếp tục giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong tình hình mới.

Qua đó, cùng nhau thắt chặt, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc, xứng đáng với máu xương của biết bao thế hệ đi trước, đồng thời, đáp lại sự mong mỏi, vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta như lời của Chủ tịch Kaysome Phonvihane từng nói “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song tình nghĩa Việt – Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng Phetsamone Davongsone cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo Tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn Thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng Phetsamone Davongsone cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An; mong muốn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cho Đoàn Thanh niên 3 tỉnh có nhiều hoạt động giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An, nhằm nâng cao hơn nữa những tình cảm hữu nghị, đoàn kết của Lào - Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước đặt nền móng, dày công vun đắp, xây dựng.