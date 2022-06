Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Baonghean.vn) - Chiều 13/6, tại Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cuộc làm việc về định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đại biểu. Tiếp và làm việc với đoàn tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Lê Minh Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, các cục, vụ, viện liên quan. Cuộc làm việc có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

3 KIẾN NGHỊ CỦA NGHỆ AN VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành; sự nỗ lực, quyết tâm cao cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của nhân dân và ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp; kinh tế tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP): năm 2021 tăng 6,2%; 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 8,44%, cao hơn kịch bản Nghệ An đặt ra.

Đóng góp vào thành quả chung đó có vai trò rất quan trọng của ngành Nông nghiệp tỉnh Nghệ An, đặc biệt, trong bối cảnh năm qua có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid -19, song cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều đó được thể hiện qua những con số ấn tượng như: Năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh đạt 38.409 tỷ đồng, tăng 5,59% so với kế hoạch đặt ra là 4,5-5%, cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. 6 tháng đầu năm, ngành tiếp tục tạo ra giá trị sản xuất hơn 21.840 tỷ đồng, qua đó, tốc độ tăng trưởng ước đạt 4,14%.

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ cho thành lập Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 31/3/2021. Đây là khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của cả nước theo Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 14/9/2016, Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên lĩnh vực phát triển nông thôn, đến hết năm 2021, Nghệ An đã có 299/411 xã, đạt 72,75% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới đạt được bình quân/xã là 16,8 tiêu chí/xã.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Nghệ An tiếp tục tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng chuyển nhanh sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; áp dụng các mô hình mới để nâng cao hiệu quả của kinh tế nông nghiệp; tiếp tục thực hiện các mô hình về phát triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp; thu hút, phát triển doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

“Chúng tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp bình quân trên 4,5%/năm; giữ sản lượng lương thực trên 1,2 triệu tấn; tiếp tiếp duy trì tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 58%”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết tại cuộc làm việc.

Nghệ An cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (337/411 xã); 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý chủ trương cho tỉnh Nghệ An thực hiện bước chuẩn bị đầu tư; lập dự án đầu tư và xây dựng công trình đập sông Lam; quan tâm để đầu tư dự án nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại thị xã Hoàng Mai. Xem xét hỗ trợ thêm kinh phí cho huyện Nam Đàn từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ, để thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, theo Đề án thí điểm: “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu đoàn Nghệ An, đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An; qua đó, đề nghị Bộ trưởng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm ủng hộ để phối hợp tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Vì nếu 3 nội dung này được đầu tư thì sẽ rất hiệu quả cả về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ Nghệ An thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách những hợp phần rất quan trọng như phát triển rừng.

CHUYỂN TƯ DUY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SANG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Phát biểu tại cuộc làm việc, nhấn mạnh đã đến lúc chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Quốc hội và Chính phủ sẽ có chính sách liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị địa phương góp sức với bộ và bộ cũng sẽ góp sức với địa phương để cùng thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng cũng đã gợi mở một số hướng đi cho sản xuất nông nghiệp Nghệ An, đặc biệt là cần tạo ra sự khác biệt trên cơ sở phải là người tư duy kinh tế, người đi bán hàng nhằm tạo ra sự thay đổi trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với các đề nghị của Nghệ An, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cơ bản thống nhất; đồng thời đã định hướng những bước đi, cách tiếp cận cụ thể.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Nghệ An luôn xác định, phát triển nông nghiệp là một thế mạnh, là mũi rất chủ đạo, rất quan trọng; đồng thời bày tỏ cảm ơn và mong muốn Bộ trưởng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho sự phát triển của tỉnh. Nghệ An tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến tại cuộc làm việc và cụ thể hóa trong thực tiễn.