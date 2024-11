Thời sự Đồng chí Bùi Việt Cường - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương được điều động giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An Chiều 14/11, Viện KSND tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Việt Cường - Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ, về phía Viện KSND Tối cao có các đồng chí: Nguyễn Duy Giảng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Tăng Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Viện KSND Tối cao. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Viện KSND tỉnh Nghệ An có đồng chí Tôn Thiện Phương - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo cán bộ, công chức hai cấp Kiểm sát tỉnh Nghệ An...

Đại diện lãnh đạo Viện KSND Tối cao và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Đông

Đại diện Viện KSND Tối cao và Viện KSND tỉnh Nghệ An tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Đông

Ngày 8/11/2024 Viện KSND Tối cao đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-VKSTC về việc điều động bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 16/11/2024.

Theo đó, đồng chí Bùi Việt Cường - Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương được điều động giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An kể từ ngày 16/11/2024, để thay cho đồng chí Tôn Thiện Phương - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Viện KSND Tối cao.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Viện KSND Tối cao công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhấn mạnh, Nghệ An là một tỉnh lớn, địa bàn rộng, dân số đông, đề nghị đồng chí Bùi Việt Cường nhanh chóng nắm bắt tình hình mọi mặt để có sự chỉ đạo phù hợp, vừa hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, vừa tham mưu cho cấp uỷ sát với tình hình, giải quyết được các yêu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo Viện KSND Tối cao và lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Bùi Việt Cường. Ảnh: Tiến Đông

Tiếp tục quan tâm xây dựng khối đoàn kết toàn ngành Kiểm sát, trước hết là trong Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Nghệ An, qua đó lan toả trong toàn ngành; Tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý lực lượng kiểm sát viên, công chức hiện có ở cả hai cấp; Quan tâm công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành; Quan tâm đến việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số theo sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND Tối cao....

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Việt Cường. Ảnh: Tiến Đông

Chấp hành sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, mà trực tiếp là Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An; Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả những vấn đề nóng, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn; Nâng cao năng lực người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng mối đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tín nhiệm của công chức, người lao động hai cấp Kiểm sát tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Việt Cường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Việt Cường cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND Tối cao trong việc bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An. Trên cương vị mới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía Viện KSND Tối cao, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An cũng như các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cán bộ, công chức Kiểm sát hai cấp tại Nghệ An.

Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy Đảng và cán bộ, công chức hai cấp Kiểm sát tỉnh Nghệ An phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tôn Thiện Phương phát biểu chia tay. Ảnh: Tiến Đông

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Tôn Thiện Phương, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An cũng đã có lời phát biểu, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức hai cấp Kiểm sát tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian công tác trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian 7 năm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An.

Tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An Bùi Việt Cường và chia tay đồng chí Tôn Thiện Phương nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí cũng mong muốn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, cũng như các ban, ngành đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp để đồng chí tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương.