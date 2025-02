Thời sự Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: Không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ sau hợp nhất sở, ngành Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn vừa được thành lập, sắp xếp để đi vào hoạt động ổn định ngay, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Sáng 25/2, tại TP. Vinh, với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì, điều hành kỳ họp.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Hoàn thành tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn UBND tỉnh

Kỳ họp đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các đồng chí: Hoàng Phú Hiền và Phùng Thành Vinh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Anh Sơn theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Anh Sơn thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Kỳ họp đã xem xét, thông qua nghị quyết về thành lập cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất, sắp xếp 13 sở, ngành để thành lập 7 sở mới (giảm 6 sở, ngành) gồm:

Thành lập Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Thành lập Sở Tài chính tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và Sở Tài chính tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Thành lập Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An và Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An.

Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An và Sở Du lịch tỉnh Nghệ An.

Thành Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An.

Sau sắp xếp, UBND tỉnh còn 14 cơ quan chuyên môn, đúng với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, thống nhất với tổ chức các cơ quan chuyên môn của Chính phủ.

Các đại biểu biểu quyết nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua 2 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với một số nội dung được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công - tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 và Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết quả biểu quyết nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể hóa phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt chủ tọa, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn vừa được thành lập, sắp xếp để đi vào hoạt động ổn định ngay, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong quá trình tinh gọn bộ máy, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nghỉ trước tuổi hoặc dôi dư do thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy.

Đối với công tác nhân sự, chủ tọa kỳ họp đề nghị Thường trực HĐND tỉnh sớm hoàn tất hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đối với các nghị quyết chuyên đề vừa thông qua, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Năm 2025 - năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, với nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Cùng với cả nước, Nghệ An cũng đang thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu rất cao, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt mức 2 con số và thực hiện quyết liệt việc tinh gọn tổ chức bộ máy.

Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2025 đã thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, bảo đảm phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/2/2025) và các Luật quan trọng khác.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định mới tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Nghị quyết số 190/2025/QH15 và các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

“HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng hành cùng UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị của tỉnh trong nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ của năm 2025, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng 2 đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Hoàng Phú Hiền và Phùng Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025), thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc đến các y, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cao cả - sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.