Đồng chí Trương Hòa Bình dự lễ mít tinh ‘Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7’

(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức buổi truyền thông phòng, chống mua bán người và di cư an toàn cho gần 300 hội viên phụ nữ, học sinh, người dân trên địa bàn.