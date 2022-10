Gần 3.000 học sinh huyện Kỳ Sơn chưa thể đến trường do hậu quả lũ quét

(Baonghean.vn) - Sau trận lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng 2/10, nhiều trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vẫn đang bị gián đoạn việc dạy học; nhiều gia đình giáo viên bị thiệt hại nặng nề, cần sự chung tay hỗ trợ của toàn ngành.

Chiều 3/10, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: Trận lũ vào rạng sáng 2/10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 2 điểm trường của Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Tà Cạ ở bản Hòa Sơn.

Trong ngày 2/10, 2 điểm trường này ngập sâu trong nước từ 1,5m - 2m. Đến ngày 3/10, nước lũ đã rút nhưng khuôn viên cũng như các phòng học ở 2 điểm trường này bị bao phủ một khối lượng đất đá, gỗ, rác rất lớn, cần ít nhất 1 tuần mới có thể dọn dẹp hết.

Còn trên địa bàn toàn huyện Kỳ Sơn, đến chiều 3/10, vẫn còn 11 trường học chưa thể tổ chức dạy học trở lại, với gần 3.000 học sinh bị ảnh hưởng, ở các xã Tà Cạ, Bảo Nam, Hữu Lập, Chiêu Lưu, Na Ngoi, Nậm Cắn, do các tuyến đường đến trường bị sạt lở nghiêm trọng.

Cùng với đó, thống kê thiệt hại của cán bộ, giáo viên trên địa bàn cho thấy: Có 11 nhà ở của gia đình giáo viên bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn; 10 nhà ở của gia đình giáo viên bị cuốn trôi toàn bộ tài sản; 17 hộ giáo viên bị thiệt hại một phần tài sản do nước lũ, đất, đá tràn vào nhà.

Bị thiệt hại nặng nhất là nhà ở của các giáo viên ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, như cô Hoàng Thị Hằng (giáo viên Trường Mầm non Tà Cạ), cô Lô Thị Trang, cô La Thị Coóng (giáo viên Trường Mầm non Chiêu Lưu 2), cô Dềnh Y Dở (đều là giáo viên Trường Mầm non Huồi Tụ)...

Ông Phan Văn Thiết cũng cho biết, ngay sau lũ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, quán triệt việc đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, khó lường; sửa chữa những phòng học, phòng ở, nhà ăn bị thiệt hại để nhanh chóng ổn định việc dạy học, ăn, ở của học sinh; phát động quyên góp ủng hộ để hỗ trợ cho các gia đình giáo viên bị thiệt hại.

Đối với các trường học phải nghỉ học nhiều ngày, cần có kế hoạch tổ chức dạy học bù để đảm bảo chất lượng, nền nếp.

Cũng trong ngày 3/10, sau khi có thông tin về việc 60 học sinh của Trường THPT Kỳ Sơn bị mắc kẹt ở 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên vào bản cùng các lực lượng chức năng và người dân dựng cầu tạm đón các học sinh về trường ổn định ăn ở, sớm đi học trở lại.

Thầy Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn cho biết, nhà trường đã tổ chức thống kê thiệt hại của các em học sinh, qua đó, có 137 em ở trọ bị trôi đồ đạc, nhà ở gia đình bị đất, đá vùi lấp do sạt lở.

"Nhà trường sẽ phát động quyên góp trong cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để giúp các em an tâm đi học trở lại", thầy Tảo cho biết.