Thứ Hai, 8/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng 8/9/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay

Quốc Duẩn08/09/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 8/9: Bảng giá giá vàng SJC, vàng nhẫn trong nước tại các thương hiệu Doji, PNJ, SJC, Mi Hồng, BTMC, Phú Quý...

Giá vàng trong nước hôm nay 8/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 8/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng 8/9/2025: Dự báo giá vàng tuần này còn tăng mạnh

Tính đến 4h00 ngày 8/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 8/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 8/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội
133,9135,4
--+4800+4800
Tập đoàn DOJI
133,9135,4
--+4800
+4800
Mi Hồng
134135,4
--+4400+4800
PNJ
133,9
135,4
--+4800+4800
Bảo Tín Minh Châu
133,9
135,4
--+5300+4800
Phú Quý132,9135,4
--+4800+4800
1. DOJI - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN133,900135,400
AVPL/SJC HCM133,900135,400
AVPL/SJC ĐN133,900135,400
Nguyên liệu 9999 - HN120,500121,500
Nguyên liệu 999 - HN120,400121,400
2. PNJ - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,900135,400
Nhẫn Trơn PNJ 999.9127,700130,700
Vàng Kim Bảo 999.9127,700130,700
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9127,700130,700
Vàng PNJ - Phượng Hoàng127,700130,700
Vàng nữ trang 999.9126,200128,700
Vàng nữ trang 999126,070128,570
Vàng nữ trang 9920126,070128,570
Vàng nữ trang 99125,010127,510
Vàng 916 (22K)115,490117,990
Vàng 750 (18K)89,18096,680
Vàng 680 (16.3K)80,17087,670
Vàng 650 (15.6K)76,31083,810
Vàng 610 (14.6K)71,16078,660
Vàng 585 (14K)67,94075,440
Vàng 416 (10K)46,19053,690
Vàng 375 (9K)40,91048,410
Vàng 333 (8K)35,12042,620
3. SJC - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,900135,400
Vàng SJC 5 chỉ133,900135,420
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,900135,430
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ127,700130,300
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ127,700130,200
Nữ trang 99,99%126,200128,700
Nữ trang 99%122,425127,425
Nữ trang 68%80,17487,674
Nữ trang 41,7%46,32353,823

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Giá vàng trong nước tăng 48,62% so với cùng kỳ năm trước

Giá vàng trong nước tăng 48,62% so với cùng kỳ năm trước

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025

Giá vàng trong nước tăng 48,62% so với cùng kỳ năm trước

Giá vàng trong nước tăng 48,62% so với cùng kỳ năm trước

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng 8/9/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO