Giá vàng 8/9/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay
Giá vàng hôm nay 8/9: Bảng giá giá vàng SJC, vàng nhẫn trong nước tại các thương hiệu Doji, PNJ, SJC, Mi Hồng, BTMC, Phú Quý...
Giá vàng trong nước hôm nay 8/9/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 8/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước cụ thể như sau:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tính đến 4h00 ngày 8/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 8/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 8/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch so với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|133,9
|135,4
|-
|-
|+4800
|+4800
|Tập đoàn DOJI
|133,9
|135,4
|-
|-
|+4800
|+4800
|Mi Hồng
|134
|135,4
|-
|-
|+4400
|+4800
|PNJ
|133,9
|135,4
|-
|-
|+4800
|+4800
|Bảo Tín Minh Châu
|133,9
|135,4
|-
|-
|+5300
|+4800
|Phú Quý
|132,9
|135,4
|-
|-
|+4800
|+4800
|1. DOJI - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|133,900
|135,400
|AVPL/SJC HCM
|133,900
|135,400
|AVPL/SJC ĐN
|133,900
|135,400
|Nguyên liệu 9999 - HN
|120,500
|121,500
|Nguyên liệu 999 - HN
|120,400
|121,400
|2. PNJ - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|133,900
|135,400
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|127,700
|130,700
|Vàng Kim Bảo 999.9
|127,700
|130,700
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|127,700
|130,700
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|127,700
|130,700
|Vàng nữ trang 999.9
|126,200
|128,700
|Vàng nữ trang 999
|126,070
|128,570
|Vàng nữ trang 9920
|126,070
|128,570
|Vàng nữ trang 99
|125,010
|127,510
|Vàng 916 (22K)
|115,490
|117,990
|Vàng 750 (18K)
|89,180
|96,680
|Vàng 680 (16.3K)
|80,170
|87,670
|Vàng 650 (15.6K)
|76,310
|83,810
|Vàng 610 (14.6K)
|71,160
|78,660
|Vàng 585 (14K)
|67,940
|75,440
|Vàng 416 (10K)
|46,190
|53,690
|Vàng 375 (9K)
|40,910
|48,410
|Vàng 333 (8K)
|35,120
|42,620
|3. SJC - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133,900
|135,400
|Vàng SJC 5 chỉ
|133,900
|135,420
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|133,900
|135,430
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|127,700
|130,300
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|127,700
|130,200
|Nữ trang 99,99%
|126,200
|128,700
|Nữ trang 99%
|122,425
|127,425
|Nữ trang 68%
|80,174
|87,674
|Nữ trang 41,7%
|46,323
|53,823