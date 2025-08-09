Thị trường Giá vàng 8/9/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay Giá vàng hôm nay 8/9: Bảng giá giá vàng SJC, vàng nhẫn trong nước tại các thương hiệu Doji, PNJ, SJC, Mi Hồng, BTMC, Phú Quý...

Giá vàng trong nước hôm nay 8/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 8/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước cụ thể như sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 4h00 ngày 8/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 8/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 8/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với hôm qua

(nghìn đồng/lượng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra Mua vào Bán ra

1. DOJI - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 133,900 135,400 AVPL/SJC HCM 133,900 135,400 AVPL/SJC ĐN 133,900 135,400 Nguyên liệu 9999 - HN 120,500 121,500 Nguyên liệu 999 - HN 120,400 121,400

2. PNJ - Cập nhật: 8/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,900 135,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127,700 130,700 Vàng Kim Bảo 999.9 127,700 130,700 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127,700 130,700 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 127,700 130,700 Vàng nữ trang 999.9 126,200 128,700 Vàng nữ trang 999 126,070 128,570 Vàng nữ trang 9920 126,070 128,570 Vàng nữ trang 99 125,010 127,510 Vàng 916 (22K) 115,490 117,990 Vàng 750 (18K) 89,180 96,680 Vàng 680 (16.3K) 80,170 87,670 Vàng 650 (15.6K) 76,310 83,810 Vàng 610 (14.6K) 71,160 78,660 Vàng 585 (14K) 67,940 75,440 Vàng 416 (10K) 46,190 53,690 Vàng 375 (9K) 40,910 48,410 Vàng 333 (8K) 35,120 42,620